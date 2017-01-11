THY Euroleague'in en iyi antrenörü Obradovic oldu

11 Ocak 2017 13:14

Avrupa Ligi'nin internet sitesindeki anketin "En İyi Başantrenör" bölümünde liderlik, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in oldu. Obradovic, oyların %31.25'ini alarak ilk sırada yer aldı. Obradovic'i, %25.00 ile Dimitris Itoudis ve %18.75 ile David Blatt izledi.

Fenerbahçe'nin salonu Ülker Sports Arena da genel menajerler anketinde "En İyi Salon" oylamasında ikinci sırada kendisine yer buldu. Liderlik, oyların %56.25'ini alan Zalgirio Arena'nın olurken, Fenerbahçe Ülker Sports Arena da %18.75 ile ikinci basamakta yer aldı.

Ankette "En Coşkulu Taraftara Sahip Takım" sıralamasında ise liderlik, %56.25 ile Kızılyıldız'ın olurken, Fenerbahçe %12.5 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

CSKA Moskova, bu ankette %43.3 oy oranıyla "En Zorlu Eşleşme" olarak gösterildi. CSKA'yı bu alanda %18.75'lik oy oranıyla Olimpiakos ve %12.5'lik oranla Bamber takip etti.

Genel menajerler tarafından "İzlenmesi En Çok Keyif Veren" takımlar ise %25.0 ile Baskonia, %18.75 ile CSKA Moskova ve Real Madrid oldu.