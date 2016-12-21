23 Aralık 2016, Cuma
> Basketbol > THY Euroleague’de Türk derbisi

THY Euroleague’de Türk derbisi

THY Euroleague’in 14. haftasında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, yarın Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.


21 Aralık 2016 11:45


THY Euroleague’in 14. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00’de Anadolu Efes ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda mücadele edecek. Ligde 13 hafta geride kalırken, sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray'da istikrarsız tablo

Bu sezon Euroleague’de istenen performansı sergileyemeyen Galatasaray Odeabank, aldığı kötü sonuçlarla ligin son sıralarında bulunuyor. Euroleague’de geride kalan 13 maçın 6’sını deplasmanda oynayan sarı-kırmızılılar, bu maçlardan galibiyet çıkaramadı. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda da oynadığı 7 maçın 4’ünde parkeden galip ayrılan Galatasaray, istenen performansa ulaşamadı.

İstatistiklerle iki takım

Galatasaray Odeabank, Euroelague'de 78.2 sayı, 31.2 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynarken, Anadolu Efes ise 84.6 sayı, 36.8 ribaund ve 19.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılıları 11.2 sayı ortalamasıyla oynayan Sinan Güler sırtlarken, lacivert-beyazlılarda ise Derrick Brown 13.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

Galatasaray Odeabank ile Anadolu Efes arasında oynanacak mücadeleyi Borys Ryzhyk, Carmelo Paternico ve Aare Halliko üçlüsü yönetecek.

Etiket: Euroleague



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...