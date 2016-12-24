24 Aralık 2016, Cumartesi
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Keith Langford

THY Euroleague'de 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Unics Kazan'ın Amerikalı oyuncusu Keith Langford seçildi.


24 Aralık 2016 16:54


Euroleague'de 14. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın oyuncusu da belli oldu. UNICS Kazan'ın Litvanya deplasmanında karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 88-80 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan Keith Langford, haftanın MVP'si seçildi. Langford, maçı 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynayarak topladığı 36 verimlilik puanı ile MVP ödülünün sahibi oldu. Langford, bu sezon 2. kez MVP ödülünü aldı. Amerikalı oyuncu daha öncede ligin 5. haftasında seçilmişti.

Türk takımlarından 4'te 3

Euroleague'in 14. haftasına Türk takımları damga vurdu. Fenerbahçe, Rusya deplasmanında uzatmalarda CSKA Moskova'yı 95-79 yenerek, zirve iddiasını sürdürdü. Darüşşafaka Doğuş ise evinde oynadığı Maccabi FOX Tel Aviv' 86-84 mağlup etti. Türk derbisine sahne olan Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçından ise lacivert-beyazlılar, 86-76'lık skorla parkeden galip ayrıldı.

Zirvede son durum

Ligde geride kalan 14 haftada CSKA Moskova 2 mağlubiyetle zirvede yer alırken, onu 5 yenilgiyle Real Madrid, Olympiakos, Panathinaikos Superfoods, Baskonia ve Fenerbahçe takip ediyor. Ligin son sırasında ise EA7 Olimpia Milano ile Galatasaray Odeabank bulunuyor.

THY Euroleague'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Galatasaray Odeabank: 76 - Anadolu Efes: 86
Kızılyıldız: 82 - Real Madrid: 70
Zalgiris Kaunas: 80 - UNICS Kazan: 88
Brose Baskets Bamberg: 82 - Olympiakos: 68
CSKA Moskova: 79 - Fenerbahçe: 95
Darüşşafaka Doğuş: 86 - Maccabi FOX Tel Aviv: 84
Panathinaikos Superfoods: 69 - Baskonia: 68
FC Barcelona Lassa: 89 - EA7 Olimpia Milano: 75

Etiket: Euroleague



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