THY Euroleagu’de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftası olan 16. hafta heyecanı yarın ve 6 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank’ı konuk edecek.
Fenerbahçe ise İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano’yu sahasında ağırlarken, Darrüşafaka Doğuş İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile deplasmanda karşılaşacak. THY Euroleague normal sezon ikinci yarının ilk haftasında haftanın kapanış mücadelesi Real Madrid - Cska Moskova karşılaşması olacak.
THY Euroleague’de 16. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
5 Ocak Perşembe
20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
22.00 Brose Baskets Bamberg - FC Barcelona Lassa
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Doğuş
23.00 Baskonia - UNICS Kazan
6 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız
22.00 Olympiakos - Panathinaikos Superfoods
23.00 Real Madrid - CSKA Moskova