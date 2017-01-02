02 Ocak 2017, Pazartesi
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TFF'den hakem Süleyman Belli açıklaması

TFF, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya bölgesi il hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yaparak, konunun incelendiğini bildirdi.


02 Ocak 2017 11:01


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya bölgesi il hakemlerinden Süleyman Belli ile ilgili açıklama yaparak, konunun incelendiğini bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, federasyona bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edilen bildirimlerin kamuoyunda haklı tepkilere neden olduğu belirtilerek, "Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir. İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna sevk edilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Etiket: TFF, Süleyman Belli



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