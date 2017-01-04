04 Ocak 2017, Çarşamba
> TFF 1. Lig > TFF 1. Lig'de program belli oldu

TFF 1. Lig'de program belli oldu

TFF 1. Lig'de 17., 18., 19., 20. ve 21. hafta maçlarının programı belli oldu.


04 Ocak 2017 16:31


TFF 1. Lig'de 17., 18., 19., 20. ve 21. haftaların müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şöyle:

- 17. hafta

14 Ocak Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)

18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

15 Ocak Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)

16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı daha sonra açıklanacak)

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)

16 Ocak Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)

- 18. hafta

20 Ocak Cuma:

18.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Manisaspor (Elazığ Atatürk)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu (Malatya İnönü)

18.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

22 Ocak Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sivasspor-Boluspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)

23 Ocak Pazartesi:

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

- 19. hafta

27 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

29 Ocak Pazar:

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor (Şanlıurfa GAP Arena)

- 20. hafta

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediye)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor (Malatya İnönü)

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor (Mersin)

12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Sivasspor-Samsunspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor (Giresun Atatürk)

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe-Balıkesirspor (Bornova)

- 21. hafta

17 Şubat Cuma:

18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (Samsun 19 Mayıs)

18 Şubat Cumartesi:

13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)

19 Şubat Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

20 Şubat Pazartesi:

18.30 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)

Etiket: TFF 1. Lig



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Galatasaray, Emrah Başsan'i yeniden kiraladı

Galatasaray, Emrah Başsan'i yeniden kiraladı

İşte Galatasaray'ın Hamit Altıntop'a ödeyeceği fesih bedeli...

İşte Galatasaray'ın Hamit Altıntop'a ödeyeceği fesih bedeli...

Turgay Kıran: Hesabını sorarız

Turgay Kıran: Hesabını sorarız

Luciano Narsingh, Galatasaray'ı açıkladı!

Luciano Narsingh, Galatasaray'ı açıkladı!


Rodrigues, Galatasaray'ı istiyor
Muslera ile yola devam
Galatasaray, Antalya'ya geldi
İspanyollardan Adriano iddiası
Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Yeni transfer bugün İstanbul'a geliyor!

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Survivor 2017 ne zaman başlayacak?


EN ÇOK OKUNANLAR
Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti Çinliler, Podolski için Galatasaray'a Burak'ı teklif etti - Galatasaray'ın milyon Euro'lar beklediği Podolski transfe...
Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... Beşiktaş, Robben için şartları zorladı ama... - Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, bir ay önce Arjen Robben...
Galatasaray'dan geleceğe yatırım Galatasaray'dan geleceğe yatırım - Galatasaray, Vitesse'de forma giyen ve birçok takımın tal...
Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu Yasin Öztekin için Vitor Pereira piyangosu - Almanya'dan Kicker, 100 milyon Euro'luk transfer bütçesi ...
Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart Advocaat: Şampiyonluk için 18'de 15 galibiyet şart - Yeni yıl tatili için Amsterdam'a gitmeden önce Başkan Azi...
Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor Fenerbahçe, Sunderland'ten Wahbi Khazri'yi istiyor - Dick Advocaat'ın tavsiyesiyle Sunderland'e transfer olan ...
Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi Galatasaray, Mamadou Sakho transferinde sona geldi - Galatasaray savunmasını güçlendirmek için harekete geçti....
Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi - Trabzonspor kadrosuna kattığı 2 transfer Joao Pereira ve ...
Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi Chedjou için Galatasaray'a ''takas'' teklifi - Galatasaray'dan Aurelien Chedjou'yu isteyen Marsilya, sar...
10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi 10 milyon Euro sonrası Galatasaray'da Daniel Ayala sürprizi - Vitor Hugo teklifini getiren menajer Hacı Doğancı, Palmei...