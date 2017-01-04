TFF 1. Lig'de program belli oldu

TFF 1. Lig'de 17., 18., 19., 20. ve 21. haftaların müsabaka programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şöyle:
- 17. hafta
14 Ocak Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)
16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)
18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
15 Ocak Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)
16.00 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı daha sonra açıklanacak)
18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)
16 Ocak Pazartesi:
18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
- 18. hafta
20 Ocak Cuma:
18.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
21 Ocak Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Manisaspor (Elazığ Atatürk)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu (Malatya İnönü)
18.30 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
22 Ocak Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sivasspor-Boluspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova)
23 Ocak Pazartesi:
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 19. hafta
27 Ocak Cuma:
18.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
28 Ocak Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
29 Ocak Pazar:
13.00 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)
18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)
30 Ocak Pazartesi:
18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor (Şanlıurfa GAP Arena)
- 20. hafta
11 Şubat Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediye)
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor (Malatya İnönü)
16.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor (Mersin)
12 Şubat Pazar:
13.00 Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Sivasspor-Samsunspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor (Giresun Atatürk)
18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)
13 Şubat Pazartesi:
18.30 Göztepe-Balıkesirspor (Bornova)
- 21. hafta
17 Şubat Cuma:
18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (Samsun 19 Mayıs)
18 Şubat Cumartesi:
13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)
19 Şubat Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)
18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
20 Şubat Pazartesi:
18.30 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)