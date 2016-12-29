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Tevez, Shanghai Shenhua’da

Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua, Arjantin’in Boca Juniors takımından golcü futbolcu Carlos Tevez’i kadrosuna kattı.


29 Aralık 2016 11:18


Shanghai Shenhua Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Tevez’in transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Arjantin basınında Tevez’in bonservisi için Boca Juniors’a 10 milyon dolar (35.3 milyon TL) ödendiği iddia edildi. Shanghai Shenhua’dan yıllık 42 milyon dolar (148.5 milyon TL) kazanacak Arjantinli futbolcunun, dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olacağı da öne sürüldü.

Boca Juniors’ın yanı sıra Brezilya’da Corinthians, İngiltere’de West Ham United, Manchester United, Manchester City ve İtalya’da Juventus formaları giyen Tevez, Arjantin Milli Takımı’nda çıktığı 76 maçta 13 gol attı.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş’ta da oynayan Senegalli Demba Ba, Kolombiyalı Fredy Guarin ve Giovanni Moreno ile Nijeryalı Obafemi Martins gibi isimlerin forma giydiği Shanghai Shenhua, geçen sezon Çin Süper Lig’de 48 puanla 4. sırayı almıştı.

Kaynak: AA



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