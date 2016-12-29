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Telegol yayından kaldırıldı

360 TV'de yayınlanan Telegol programı, kanalın küçülme kararı nedeniyle yayından kaldırıldı


29 Aralık 2016 12:01


Serhat Ulueren'in moderatörlüğünü yaptığı Engin Verel, Ümit Karan ve Adnan Aybaba'nın ise yorumcu olarak görev yaptıkları Telegol programı ekranlara veda ediyor.

Medyaradar'ın haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi yayıncısı olan Star TV'de 2001 yılında Avrupa ve Lig maçlarını yorumlamak amacıyla yayın hayatına başlayan program, farklı dönemlerde, farklı televizyon kanallarında ve farklı yorumcu kadrolarıyla yayın hayatına devam etmişti.

25 Ağustos 2014 tarihinden bu yana Ethem Sancak'ın sahibi olduğu 360 televizyon kanalında pazar ve pazartesi akşamları yayınlanan Telegol programı kanalın ekonomik küçülme kararı nedeniyle yayından kaldırıldı.

Kaynak: Medyaradar

Etiket: telegol



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