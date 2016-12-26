27 Aralık 2016, Salı
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Tekvandoda üç yılda 600’den fazla madalya

Yıl boyunca lisanslı sporcu sayılarının artmaya devam ettiğini belirten Tekvando Federasyonu Metin Şahin, 2016 yılında uluslararası organizasyonlarda milli takım halinde 82’si altın, 77’si gümüş ve 130’u bronz olmak üzere toplam 289 madalya kazandıklarını, son 3 yılda 600’ün üzerinde madalyaya ulaştıklarını ifade etti.


26 Aralık 2016 12:44


Kulüp takımları adına uluslararası turnuvalara katılan sporcuların elde ettikleri madalyalarla bu sayının 400’e yaklaştığına işaret eden Şahin, "Ülkemizi 2016 yılında en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye’nin madalya deposu federasyonları arasındayız. Üst üste üçüncü yılımızda da 200 madalya sınırını aştık. 2017 yılında da madalya sayımızdaki istikrarı korumayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürekli kürsüde yer aldık"

Başkan Şahin, Türkiye’nin tekvandoda dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Aralık ayında yapılan Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası’nda hem erkek hem de kadın takımlarımız üçüncü sırayı alarak bunu teyit ettiler. Yine yıl içinde yapılan Dünya Poomse Şampiyonası’nda büyük başarı elde ederek takım halinde ikinci olduk. 2016 Rio Olimpiyatları’nda bronz madalya alan Nur Tatar, üst üste iki olimpiyatta da madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etti. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda 2 dünya şampiyonu çıkardık. Büyükler, ümitler, yıldızlar ve para-tekvando kategorilerinde Avrupa şampiyonalarında hep ilk 3’ün içinde yer aldık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık ve bunda başarılı olduk.

"Darbecilere karşı birlik olduk"

Şahin, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tekvando camiasının da birlik içinde hareket ettiğini dile getirdi. Darbe teşebbüsünü, "Demokrasiye yapılan alçakça saldırı girişimi"
şeklinde değerlendiren Şahin, "Büyük tekvando camiası kendisine yakışanı yapmış ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde meydanlara inmiştir. Camiamız,
bundan sonra da hainlere karşı dik duruşunu göstermeye devam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

2017 hedefleri

Federasyonun 28 Kasım’da gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkanlığa seçildiğini hatırlatan Şahin, yeni döneme ilişkin ise şunları kaydetti:

Büyük tekvando ailesinin teveccühü sonunda sürdürülebilir başarı için göreve devam ediyoruz. Olimpiyat oyunlarına katılım yolunda artık çok daha zorlu bir süreç var. Yıl boyunca devam eden turnuva ve şampiyonalarda sporcularımız puan kazanmaya çalışacak. Bu doğrultuda milli takımımız çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılıyla beraber, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ilk ciddi adımlarını atmaya başlayacağız. Ayrıca futbol ve satrançtan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip federasyonuz. 360 bin civarındaki sporcu sayısındaki istikrarlı artış 2017 yılında da sürecek.

Kaynak: AA



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