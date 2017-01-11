Tarkan Serbest, Galatasaraylı olacak mı?

11 Ocak 2017 00:42

Galatasaray'da geleceğe yatırım olarak adı geçen isimlerden olan Tarkan Serbest için kulübü Austria Wien'den açıklama geldi.

Galatasaray'ın gündeminde olan Tarkan Serbest için kulübü Austria Wien'in menajeri Alex Grünwald, ''Biz onu elimizde tutmak istiyoruz'' açıklamasını yaptı.

Tarkan Serbest kimdir?

Avusturya doğumlu Tarkan Serbest henüz 22 yaşında. 1.84 boyundaki orta saha oyuncusu altyapısında yetiştiği Austria Wien'de forma giyiyor.

Tarkan Serbest, bu sezon takımıyla 34 maça çıkarak ne kadar istikrarlı olduğunu gösterdi. Tarkan Serbest bu 34 maçta 2 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Tarkan Serbest'in transfermarkt değeri 900 bin Euro olarak gösteriliyor.