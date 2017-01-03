03 Ocak 2017, Salı
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Tarık Çamdal hedefini açıkladı!

Eskişehirspor'un Galatasaray'dan sezon başında 1 yıllığına kiraladığı Tarık Çamdal, takımının kamp yaptığı yerde soruları yanıtladı.


03 Ocak 2017 13:41


Tarık, 2014 yılında yüksek bir bonservis bedeliyle büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatarak, sarı-kırmızılı takımda istediği performansı gösteremediğini dile getirdi.

Galatasaray'da başarılı olmayı çok istediğini ancak işlerin istediği gibi gitmediğini anlatan Tarık, şunları kaydetti:

"Galatasaray'a çok büyük umutlarla geldim. Benim hayalimdi. Galatasaray'a transfer olduğumda sürekli oynayan bir oyuncuydum. Sonra oynamamaya başladım. Uzun süre oynamayınca zor oluyor. Hiç pes etmedim aslında, hep çalıştım. Bir türlü olmadı, Eskişehirspor'daki performansımı gösteremedim. Bunun da farkındaydım zaten. Bunun için de üzgündüm. Bu yüzden en doğrusu bir daha kendimi ispatlamaktı ve bunun için Eskişehirspor'a gelmeye karar verdim. Performansım şu an iyi. Daha da iyi olacağım. Hedefim sezonu Eskişehirspor'da şampiyon tamamlamak ve sonra Galatasaray'a dönüp, o formanın hakkını vermek."

"SÜPER LİG'E ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Eskişehirspor'un 25 yaşındaki savunma oyuncusu, kırmızı-siyahlıları tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkarmak zorunda olduklarını ifade etti.

Sezon başı birçok takımdan teklif aldığını ancak alt lig olmasına rağmen Eskişehirspor'u tercih ettiğini vurgulayan Tarık, "Eskişehirspor bir alt ligde olsa bile hiç tereddüt etmeden burayı seçtim. Almanya'dan geldim ve Türkiye'yi Eskişehirspor sayesinde tanıdım. Alt lig olmasını umursamadım. Eskişehirspor'u şampiyon olmak için seçtim. Başarılı olmak ve Eskişehirspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak zorundayız. İnşallah hedefimize ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

Kampın çok iyi geçtiğini aktaran Tarık, ligin ilk bölümünde gereksiz puan kayıpları yaşadıklarını anlatarak, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Gereksiz puanlar kaybettik ama telafisini ikinci yarıda yapacağız. Oyun ve takım olarak iyiyiz. Maçlar çok sert geçiyor. Bu ligde daha çok mücadele ön planda. En başta lige alışmamız zor oldu. Hemen hemen bütün futbolcular Süper Lig oyuncuları. Artık lige alıştık daha iyi işler yapacağız ikinci yarıda" şeklinde konuştu.

"GÖZTEPE MAÇI GÜZEL BİR ANI DEĞİLDİ"

Tarık Çamdal, ilk yarıda oynadıkları Göztepe maçında sahadan çekilmelerinin ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hükmen 3-0 mağlup sayılmalarının güzel bir anı olmadığını belirtti.

Maçın son bölümünde hakem hatası yüzünden sahadan çekilme kararı aldıklarını hatırlatan Tarık, bunun kendilerine puan silme olarak olumsuz yansıdığını dile getirerek, "Sahadan çekildiğimiz Göztepe maçı güzel bir anı değildi. Bunlar üzücü bizim için. Bu puan kayıpları bizi geride bırakıyor. Zor şeylerdi ama biz kendimize güveniyoruz, kalitemizin farkındayız. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak, bu ligde bizi yenecek takım yok" ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor taraftarını ve yeni statı da öven kırmızı-siyahlı oyuncu, "Yeni stat muhteşem olmuş. Gerçekten taraftar bizi sahada ateşliyor. Müthiş bir stat. Bu stat dolunca bambaşka bir atmosfer oluyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli. İnşallah bu statta Denizlispor maçında olduğu gibi bir daha puan kaybı yaşamayız" diyerek sözlerini tamamladı.

Etiket: Eskişehirspor, Tarık Çamdal



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