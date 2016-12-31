31 Aralık 2016 00:47

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda konuk ettiği Brose Baskets Bamberg karşısında maçın başından itibaren kontrolü sağlayamayan Galatasaray Odeabank 20 sayılık farkla geriye düşünce taraftarın da tepkisi geldi.

Maçın bitimine 6 dakika kala Bamberg’in molası sonrası tribünlerde “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın”, “Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese” ve “Aşkımız renklere, sizlere değil” şeklinde tezahüratlarla takıma tepki vardı. Bu tepki tribünün diğer kısımları tarafından da alkışlandı.

Tribünlerden daha sonra “Ataman bu takım senin eserin” sesleri yükseldi.