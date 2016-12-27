27 Aralık 2016 22:29

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Arena'da Boluspor'u ağırladı.

Beşiktaş - Boluspor mücadelesi 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş'a Boluspor maçında galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anderson Talisca ve 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Beşiktaş, bu sonucun ardından grupta puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Boluspor'un puanı ise 4'te kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ömer'in ceza sahası içi sağ çaprazdaki Kerim Frei’a attığı pasta, Kerim şutunu çekti. Top kaleci Soner Şahin’de kaldı.

24. dakikada Gökhan İnler’in şık ara pası sonrası ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ömer’in vuruşunda top dışarıya gitti.

27. dakikada Olcay’ın sol kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Talisca’nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

33. dakikada Beck’in sağ çaprazdan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim’in şutunda meşin yuvarlak kornere gitti.

34. dakikada Olcay’ın kullandığı kornerde ön direkte Talisca kafayı vurdu meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

54. dakikada ceza sahası önü sol çaprazdaki Adriano’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca’nın vuruşunda top kaleci Soner’de kaldı.

72. dakikada Olcay‘ın sol kanattan attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+1. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kerim Frei'n vuruşunda top dışarı gitti.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Tolga xx, Beck xx, Fatih Aksoy xx, Atınç xx, Adriano xx (Enes dk. 76 x), Tolgay xx (Eslem dk. 71 x), Gökhan İnler xx, Kerim xx, Talisca xxx (Aras dk. 60 x), Olcay xxx, Ömer xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Sezer Yıldırım, Hamza Küçükköylü, Sedat Şahintürk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Boluspor: Soner xx, Fatih xx, Necati xx, Arapi xx, Özgür Özkayaxx, Burak xx (Özgür İleri dk. 46 x), Cengiz xx, Cumali xx, Tunahan xx (Yusuf dk. 46 x), İsmail xx (Furkan dk.76 x), Ozan xx

Yedekler: Melih, Hakan, Emrullah, Kutay

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Talisca (dk. 34), Ömer (dk. 72) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Cengiz (Boluspor), Talisca, Tolgay (Beşiktaş)

Anderson Talisca geri döndü

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Boluspor ile yaptığı maçta ilk 11'de yer alan Anderson Talisca, uzun bir aradan sonra resmi maçta forma giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sağ ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat edilen Talisca, 59 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Sakatlığının ardından geçen hafta "Şehitlere Saygı Maçı"nın kadrosunda yer alan Brezilyalı futbolcu, Boluspor karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Uzun bir aradan sonra sahalara geri dönen Anderson Talisca, 34. dakikada golünü attı. Anderson Talisca, Boluspor maçında attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, 2018 yılına kadar siyah-beyazlı formayı giyecek. Anderson Talisca'nın transfermarkt değeri 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Aras Özbiliz de sahalara döndü

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Talisca gibi uzun süre takımdan ayrı kalan Aras Özbiliz de sahalara dönmenin heyecanını yaşadı. Aras, Boluspor maçına yedek başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, cezası nedeniyle ligin 16. haftasındaki Gaziantepspor maçında oynamayan Adriano Correia'yı sol bekte görevlendirdi.

Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Olcay Şahan, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Kerim Frei, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç isim Fatih Aksoy da ilk 11'de şans buldu.

Maça ilgi az

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Stat boş kalırken, mücadeleyi 3 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma öncesinde statta, 25 Aralık'ta yaşanan uçak kazasında müzisyenleri yaşamını yitiren Rus Kızıl Ordu Korosu'nun bir marşının çalınması dikkati çekti.