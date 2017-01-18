18 Ocak 2017, Çarşamba
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Talisca'dan sürpriz istek!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Brezilyalı yıldız siyah beyazlı camiadan yardım talep etti. Orman gerekenin yapılacağı sözünü verip yönetimi harekete geçirdi.


18 Ocak 2017 10:17

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından Osmanlıspor maçı ile sahalara dönen ve attığı muhteşem golle takımını ateşleyen Anderson Talisca dün başkan Fikret Orman ile bir araya geldi.

İkilinin Beşiktaş’tan bahsetmesi beklenirken Brezilyalı yıldız ilginç bir talepte bulundu. Doğduğu Feria de Santana şehrinde Esport Clube Olimpia isimli bir kulüp kuran Talisca bu amatör takım için Beşiktaş’tan yardım istedi. Başkan da yıldız futbolcusuna konu ile ilgilenileceğinin sözünü verdi.

HEMEN PROJE GELİŞTİRİN

Beşiktaş’ta mutlu olduğunu söyleyerek lafa giren Talisca, Başkan’a şunları söyledi:

- Doğduğum semtte gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması ve kötülüklerden uzaklaşması için futbol takımı kurdum. 15-19 yaş arasında yetenekli gençlerin oluşturduğu takım için destek istiyorum.

Fikret Orman bu sözler üzerine yönetici Metin Albayrak’a dönerek “Gereken yapılsın. Yapacağımız çalışma ile gençleri kazanma konusunda proje geliştirin” dedi.

BREZİLYA'YA GİDECEKLER

Bu görüşmenin ardından Talisca’nın sahibi olduğu kulübün yöneticileri Albayrak’a mail atarak kulübün genel durumu ile ilgili sunum yaptı. Albayrak ise alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin ve ekibi ile bir araya gelerek malzeme, teknik ve ekonomik olarak yapılacakların listesini hazırladı. Albayrak ile Keskin önümüzdeki günlerde Brezilya’ya gidecek.

Kaynak: Hürriyet


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