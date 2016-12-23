Talisca'dan müjde!

23 Aralık 2016 00:51

Beşiktaş kupa mesaisi sonrası gözünü lige çevirdi. Boluspor maçında alınan 1-1'lik skordan çok buzlu ve karlı zeminden sakatsız çıkılması teknik direktör Şenol Güneş'i sevindirdi.

Gaziantepspor karşısında sakatlıkları devam eden Caner Erkin, Talisca ve Aras Özbiliz'den faydalanamayacak olan Güneş, cezalı Adriano'u da sahaya süremeyecek.

Sakat futbolcuların durumları hakkında sağlık ekibiyle sık sık görüşme yapan Güneş, yaklaşık 2 haftadır takımdan ayrı bireysel çalışan Talisca ve Aras'ın durumunu yakından takip ediyor.