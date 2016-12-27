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Talisca: Zor bir dönem geçirdim

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Boluspor maçı sonrası sakatlık döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.


27 Aralık 2016 23:44


Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u sahasında ağırladı. Tam 59 gün sonra Beşiktaş'ın Brezilyalı'sı Talisca bu maçla birlikte sahalara döndü, yıldız futbolcu istekli oyunu ve attığı şık golle maça damgasını vurdu.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularıunı yanıtlayan başarılı futbolcu, sakarlık döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

İşte Talisca'nın maç sonuc açıklamaları;

“Ben çok mutluyum. Zor bir dönem geçirdim. Sakatlığım boyunca bana yardımcı olan bütün kulüp çalışanları, sağlık ekibi, doktorumuz hepsine çok teşekkür ederim. Ailem de çok destekledi bu sürede. Ama önemli olan iyi dönmekti. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyoruz takım olarak, bunun farkındayız."

"Bunun tersini söylemeye gerek yok. Ama ben inanıyorum ki ikinci yarıyla beraber ilk maçtan itibaren herkes 2017’de başka bir Beşiktaş görecek. İyi bir takımız. İyi oyunculardan kuruluyuz. Kenetlenmiş olarak hareket ediyoruz. Bu sene benim için iyi bir sene oldu, kızım doğdu. Gol atarak seneyi tamamlamak iyiydi. Yeni sene için herkese mutluluklar diliyorum. Bizim için iyi bir sene olacaktır.”

Etiket: talisca, beşiktaş



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