08 Ocak 2017, Pazar
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Talisca şov Beşiktaş'a yetmedi!

Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor'a 4-2 kaybetti. Beşiktaş'ın gollerini atan Talisca ikinci yarı öncesi siyah-beyazlı taraftarlara umut verdi.


08 Ocak 2017 18:57

Beşiktaş hazırlık maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması 4-2 sona erdi. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Zeki Yıldırım, 43. dakikada Emre Güral, 59. dakikada Ondrej Celustka ve 70. dakikada Ramon Motta kaydetti.

Beşiktaş'ın gollerini ise 62. ve 67.  dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının yayın hakkı D-Smart'ta ancak bu maç yayınlanmadı. 

Babel hazır gözüktü

Beşiktaş'ın Deportivo La Coruna'dan transfer ettiği Babel, Antalyaspor maçında hazır bir görüntü sergiledi. Karşılaşmaya santrafor olarak başlayan Hollandalı oyuncu forvet hattında etkili olamadı. Ancak yıldız futbolcu istekli halleriyle takımın iyileri arasındaydı. Talisca'nın ikinci golünde Babel asisti yapan isimdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: antalyaspor, beşiktaş


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