Talisca: Golde vurmuş olmak için vurmadım

16 Ocak 2017 21:23

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen ve Osmanlıspor maçında klas bir de gol atan Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Solak futbolcu, gol anının da anlattı.

Brezilyalı yıldız futbolcunun maç sonu açıklamaları şöyle;

Çok zor bir maç oldu.Hava ve saha şartlarım yüzünden gerçek futbolumuzu oynayamadık. Her türlü olumsuzluğa rağmen taraftarımızın da desteği ile buradan galibiyet ile ayrılıyoruz. Mutluluk verici. Golde vurmuş olmak için vurmadım. Kalecinin nerede olduğuna baktım. Zaten öyle vurunca böyle goller oluyor.