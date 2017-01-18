18 Ocak 2017, Çarşamba
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Talisca: Ben forvet değilim

Beşiktaş'ın genç yıldızı Talisca, yönetime forvet transferi konusunda mesaj gönderdi.


18 Ocak 2017 01:01

İlk yarıda oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Talisca lige Ankara'da oynanan Osmanlıspor maçıyla geri döndü... Brezilyalı oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada "çok mutluyum. Sahalara dönmek çok güzel. Ama golle dönmek çok daha güzel. Takım arkadaşlarımın çok yardımı oldu bu dönüşte. Tanrıya çok teşekkürler, sahaya golle dönmeme yardım ettiği için" ifadelerini kullandı.

Hazırlık kampının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Talisca, "kamp sürecinde kalitemizin üzerine koyduk. Devre arası kampında yaptığımız çalışmaların meyvesini aldık" dedi.

Talisca yönetimin "forvet almaya gerek yok. Talisca var" sözlerine ise, "Brezilya'da orta saha ve önünde oynadım. Burada teknik bir konu hakkında konuşuyoruz. Forvet oynayıp oynamayacağını tabii ki koçumuz bilir. Bana hangi mevkide görev verirse oynarım. Ama benim şahsi görüşüm forvette oynamak değil. Ben forvet oyuncusu değilim" diyerek terse yatırdı.

Beşiktaş formasıyla 11 maçta 6 gol ve 1 asist yapan Talisca, siyah-beyazlı formayla oynadığı son 4 maçta gol attı.

Cenk Tosun atıyor, Beşiktaş kazanıyor

Öte yandan Beşiktaş'taki gol sayısını 11'e çıkaran Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 39 resmi maça ilk 11'de çıktı. Bu maçlarda 30 gol atmayı başaran golcü oyuncunun 19 maçta 15 galibiyet aldı. Sadece bir yenilgi tattı. Beşiktaş ilk golü attığı 45 maçın 38'ini kazanmayı başardı. Talisca'nın attığı golün asistini yapan Oğuzhan ise Beşiktaş formasıyla 14'üncü asistine ulaştı. Kaptan bu asistlein 12'sini deplasmanda yapması dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş dün akşam 113.9 km koşarken Atiba ve Oğuzhan ise 11.34 km koştu.

Kaynak: Fotospor

Etiket: talisca, beşiktaş


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