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19 Ocak 2017, Perşembe
> Futbol > Talisca' 2018 sonuna kadar Beşiktaş'ta

Talisca' 2018 sonuna kadar Beşiktaş'ta

Beşiktaş Yönetimi’nin, sezon başında KAP’a 1+1 yıllık kiralık olarak açıkladığı Anderson Talisca’yla şimdiden 2017-18 döneminin sonuna kadar el sıkıştığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında Brezilyalı yıldız, kulübü Benfica, Haziran ayında geri dönmesini istese bile bu sürenin sonuna kadar Kartal’da kalacak.


19 Ocak 2017 10:40

Ayağından yaşadığı sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan Anderson Talisca, Osmanlıspor maçında tekrar kavuştuğu formasıyla şovuna kaldığı yerden devam etmişti. Başkent temsilcisi karşısında attığı klas golle tam 80 gün sonra lige muhteşem bir geri dönüş yapan Brezilyalı futbolcunun performansı, Beşiktaşlı taraftarları sevindirmiş ancak 1+1 yıllık kiralık kontratı şimdiden endişe yaratmıştı.

Sezon başında Portekiz temsilcisi Benfica’dan bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik kiralanan Brezilyalı yıldızın, yükselen form grafiği sebebiyle kulübü tarafından dönem bitiminde erkenden geri çağıralacağı iddiaları sonrasında FANATİK, Talisca’nın kontratına ulaştı.

Yönetim, o maddeyi pasifize etti

22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini sezon başında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 1+1 yıllık kiralık olarak açıklayan yönetimin, yıldız ismin potansiyelli bir oyuncu olmasını göz önünde bulundurarak futbolcuyla 2017-18 döneminin sonuna kadar erkenden el sıkıştığı ortaya çıktı. Bu hamleyle opsiyondaki, ‘Oyuncu ya da gönderilen kulüp istemezse kulübü Benfica’ya geri döner’ maddesini pasifize eden Siyah-Beyazlı idarecilerin, çıkan iddialara rağmen bu konuda yapılan anlaşma sebebiyle rahat olduğu öğrenildi.

Bonservis için acele yok

Yönetim, Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 7 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek sakatlığı sebebiyle görev yapabildiği kısıtlı sürede takıma önemli katkı sağlayan başarılı futbolcunun sözleşmesindeki ‘satın alma opsiyonu’ konusunda ise aceleci değil... UEFA’yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması, kulübün şartlara uyması sebebiyle 2017-18 sonunda değil, bu sezonun tamamlanmasıyla biteceğinden yönetim, Talisca’nın yüksek performansını sürdürmesi halinde ekonomik olarak eli rahat bir şekilde 25 milyon Euro’luk (100 milyon TL) opsiyonu için harekete geçecek. Yıldız ismin de 2018 dönemi sonunda Beşiktaş’ta kalmak istemesi halinde Siyah-Beyazlılar, Benfica’ya, ‘bir dahaki satışından pay’ önerisinde bulunarak bu bedelde indirime gitmesini isteyecek.

Kaynak: Fanatik



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