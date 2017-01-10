Takastan vazgeçildi, Aatif yeniden...

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde Aatif Chahechouhe'yu takasta kullanmaktan vazgeçti.
Trabzonspor'a gitme konusunda ikna olmayan başarılı oyuncu, Volkan Şen'in sakatlanmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımın kampına çağırıldı.
Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a gitmesi beklenen Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'de kampına çağırıldı.
Antalya'ya getirilmeyen başarılı oyuncu, Volkan Şen'in sakatlanmasıyla birlikte Teknik Direktör Advocaat için önemli bir alternatif haline geldi.
Aatif'ı kadroda tutma kararı alan sarı lacivertliler, bonservis bedeli ödeyerek Mehmet Ekici'yi transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'a teklif sunduğu öğrenilen Fenerbahçe, bordo-mavili kulübün cevabını bekliyor.