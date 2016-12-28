28 Aralık 2016 14:32

Survivor'da Serhat Akın sürprizi... Survivor 2017'de yarışacak yarışmacılar belli olmaya başladı. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın dev bir ekip ile hazırlayıp sunduğu Survivor'da bu sezon yine sürpriz isimler yarışacak. Televizyon ekranlarının fenomen programı Survivor'da oyuncu Furkan Kızılay'dan sonra eski Beşiktaşlı İlhan Mansız'ın yarışacağı kesinleşti. iddialara göre siyah-beyazlı takımın yine eski futbolcusu Daniel Amokachi'de ünlüler takımında yer alacak. Acun Ilıcalı Serhat Akın'ın da ünlüler kadrosunda olacağını duyurdu. Peki Survivor ne zaman başlayacak? Survivor kadrosunda kimler olacak? Survivor ünlülür ve Survivor gönüllülerin kadrolarında kimler yer alacak. Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan Survivor ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

İlk olarak ünlü oyuncu Furkan Kızılay'ın Survivor 2017 kadrosunda olacağı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı bir sürprize daha imza attı ve ikinci ismi de açıkladı. Beşiktaş'ın efsane futbolcusu İlhan Mansız'ın da Survivor 2017'de olacağını duyurdu. Acun Ilıcalı ""Beşiktaş'ın efsane yıldızı İlhan Mansız, Survivor 2017 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar dileriz." açıklaması yaptı. İlhan Mansız dışında Daniel Amokachi'nin de Survivor 2017 ünlüler kadrosunda yer alacağı iddia ediliyor...

Survivor 2017 Ünlüler kadrosu kesinleşen isimler

1- Furkan Kızılay (Oyuncu)

2- İlhan Mansız (Eski futbolcu)

3- Serhat Akın (Eski Futbolcu)

Survivor 2017'de yarışacağı iddia edilen isimler

1- Daniel Amokachi (Eski Futbolcu)

2- Kerimcan Durmaz (Sosyal Medya fenomeni)

3- Elvan Abeylegesse (Milli atlet)

4- İdo Tatlıses (Şarkıcı)

5- Engincan Ural (Sibelcan'ın oğlu)

Serhat Akın kimdir?

Serhat Akın 5 Haziran 1981 yılında Bretten’de doğmuştur. 1991 yılında, 10 yaşındayken Almanya’nın Karlsruher takımının altyapısına girerek futbol hayatına başlangıç yaptı. 2000 yılına kadar burada oynadı ve 9 yıl boyunca takıma hizmet etti. Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’de futbol kariyerine başlamış oldu. Aynı zamanda milli takımda da görev almayı başardı. Genç yaşına rağmen forma şansı buldu ve kısa bir süre içerisinde bütün taraftarlar tarafından sevilir hale geldi.

Kadıköy Boğası

Kadıköy Boğası lakabını da forvet hattında oynarken kazandı. Teknik direktör Daum zamanında forvet hattından alınarak, sağ açığa konmuştur. Bu mevkide görev alırken daha az gol atmaya başladı. Derbi maçlarda da çok sayıda golü bulunuyor. 2006 sezonunda Galatasaray’ı 6 – 0 yendikleri maçta, toplam 2 gole imzasını atmıştır. Fenerbahçe forması altında, ligde toplam 125 kere forma giymiş ve 41 gol atmıştır. Burada bulunduğu 5 sezonda Serhat Akın 3 kere de şampiyonluk gördü. 2006 – 2007 sezonunda tekrardan Almanya’ya döndü ve Köln takımını transferi gerçekleşti. Köln’e kiralık olarak gönderildi ve burada 1 sene kadar görev yaptı. Sonraki sezon Anderlecht’e transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda şampiyonluk gören Serhat Akın, Belçika ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu olma unvanını da kazanmıştır. Köln’de oynarken geçirmiş olduğu sakatlık sonrasında uzun bir süre boyunca yeşil sahalardan uzak kaldı.

Almanya'ya gitti geldi

2008 – 2009 sezonunda tekrardan Türkiye’ye dönüş yaptı. Bu sezonda Beşiktaş tarafından istense de, Kocaelispor’a transferi gerçekleşmiştir. Uzun bir sakatlıktan çıktıktan sonra, takımda 11 maçta görev aldı. Henüz sezonun yarısındayken, parasını alamadığı için sözleşmesini feshetti ve Kocaelispor sayfasını da kapatmış oldu. Sezonun diğer yarısını ise Konyaspor içerisinde tamamladı. Ancak takım küme düştükten sonra, buradan da ayrılmış ve futbol kariyerine başlamış olduğu takıma geri dönmüştür. 2012 – 2013 sezonunda Denizlispor ile anlaşsa da, kulüp başkanı kendisini kadroda düşünmediği için transferi gerçekleşmedi. Son olarak da Almanya 4. lig takımı olan Berliner AK 07 takımına transfer olmuştur. Serhat Akın daha sonra futbolu bıraktı.

Acun Ilıcalı'nın Amokachi ile buluşması ise 'Survivor toplantısı mı?' sorularını akıllara getirdi. Ilıcalı geçtiğimiz hafta merakla beklenen, 'Survivor 2017' için 2-3 sürpriz ismin belli olduğunu ancak bilgi veremeyeceğini söylemişti.

İlhan Mansız kimdir?

İlhan Mansız, 10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya, Kempten’de dünyaya geldi. Aslen Eskişehirli olan İlhan Mansız, 13 yaşında futbola başladı. Augsburg takımıyla Almanya Gençler Şampiyonu oldu. Dikkatleri üzerine çeken İlhan Mansız, 1994 yılında FC Köln'e transfer oldu. 1998 yılında 1. Lig takımlarından Samsunspor'a transfer oldu. 3 sezon Samsunspor'da oynadıktan sonra 2001 yılında Tümer Metin ile beraber Beşiktaş’a geçti. 2001-2002 sezonunda başarılı performansını sürdürdü ve attığı 21 golle Galatasaray'dan Arif Erdem'le birlikte gol krallığını paylaştı. 2002 yılında Türkiye’nin 3. olduğu Dünya Kupası'nda en etkili isimlerden biriydi. Turnuvanın ardından uzun süren sakatlıklar nedeni ile 2002/2003 sezonunda bir süre Beşiktaş'ta kadroya giremedi. Ancak sezon ilerledikçe düzeldi ve lig şampiyonluğunda büyük rol aldı. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol attı.

2004 yılında Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. Sakatlıklar ve uyum sağlayamama nedeni ile aynı yıl 30 Kasım 2004 tarihinde Almanya takımlarından ekibi Hertha Berlin ile anlaşıp Almanya'ya geri döndü. 2005-2006 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücünde oynadığı 9 maçta 4 gol attı.

Futbol hayatının son golünü Ankaragücü formasıyla 30 Ekim 2005 tarihinde oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş'a attı.

2006 yılının Şubat ayında Almanya’da bir trafik kazası geçirdi ve futbolu bıraktığını söyledi. Ancak tedavisine antrenmanlarına devam etti. İlhan Mansız, 2009'da futbolu bıraktı.

İlhan Mansız, 38 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi, bu maçlarda 7 gol attı. 3. olduğumuz 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üç gol attı.

2007 yılında “Doktorlar” dizisinde Ömer Güven karakterini canlandırdı. Dr. Zeynep karakterini canlandıran Gamze Topuz ve diğer oyuncular olan Kutsi, Yasemin Ergene, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Melike Güner ile birlikte rol almıştır.

İlhan Mansız'ın bilinmeyen yeteneğiİlhan Mansız'ın bilinmeyen yeteneği 2009 yılında “Çıngıraklı Top” sinema filminde Yunan Teknik Direktör rolünü oynamıştır.

2007 yılında sunuculuğunu Behzat Uygur ve Gamze Özçelik'in yaptığı ve jüri koltuğunda Olcayto Ahmet Tuğsuz, Ayşe Arman, Sema Çelebi, Alinur Velidedeoğlu ve Hande Ataizi olan İkinci sezon “Buzda Dans” adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

Almanca, İngilizce, İtalyanca bilen İlhan Mansız 2003 yılında Nina Ritter ile evlendi 2004 yılında boşandı. Aimee Mansız (d.2004) adında bir çocuğu vardır.