04 Ocak 2017 20:00

Survivor ne zaman başlayacak? Kadrolar belli olduktan sonra herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. İşte Survivor ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı ve Survivor 2017 hakkında tüm detaylar...

Survivor 2017 ne zaman başlayacak?

‘Survivor’ her yıl şubat sonu, mart başı gibi başlıyordu. Yarışmanın finalini ‘Ramazan Bayramı’ndan önce yapmak isteyen Acun, bayramın bu yıl da 10 gün öne gelmesi nedeniyle ‘Survivor 2017’nin ilk yayınını 21 Ocak Cumartesi akşamı yapılacak.

Survivor 2017 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosu belli oldu. Televizyon ekranlarının reiting rekorları kıran programının başlamasına artık sayılı günler kaldı. Herkesin merakla beklediği kadrolar ve başlama tarihi netleşti. Ünlü yapıncı Acun Ilıcalı bu sezonda yarışmada sürpriz isimlere yer verdi. Ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Serhat Akın futbolcu olarak yer alıyor. Takımın diğer güçlü ismi ise boksör Adem Kılıçcı olacak. Kadınlar tarafında da bu sezon oldukça iddialı isimler yer alıyor. Milli dalgıç Şahika Ercümen, milli atletler atlet Sema Apak ve Pınar Saka, ile kickboksçu Sabriye Şengül Survivor 2017 olmak için yarışacak.

Survivor 2017 Ünlüler kadrosu

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

Survivor 2017 Gönüllüler kadrosu

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti.’Göz6’dan üç kişinin katılacağı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Elif Şadaoğlu, Fulya Şahin, Deniz Gültekin ve Tuğçe Melis Demir.

Serhat Akın kimdir?

Serhat Akın 5 Haziran 1981 yılında Bretten’de doğmuştur. 1991 yılında, 10 yaşındayken Almanya’nın Karlsruher takımının altyapısına girerek futbol hayatına başlangıç yaptı. 2000 yılına kadar burada oynadı ve 9 yıl boyunca takıma hizmet etti. Daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olarak Türkiye’de futbol kariyerine başlamış oldu. Aynı zamanda milli takımda da görev almayı başardı. Genç yaşına rağmen forma şansı buldu ve kısa bir süre içerisinde bütün taraftarlar tarafından sevilir hale geldi.

Kadıköy Boğası

Kadıköy Boğası lakabını da forvet hattında oynarken kazandı. Teknik direktör Daum zamanında forvet hattından alınarak, sağ açığa konmuştur. Bu mevkide görev alırken daha az gol atmaya başladı. Derbi maçlarda da çok sayıda golü bulunuyor. 2006 sezonunda Galatasaray’ı 6 – 0 yendikleri maçta, toplam 2 gole imzasını atmıştır. Fenerbahçe forması altında, ligde toplam 125 kere forma giymiş ve 41 gol atmıştır. Burada bulunduğu 5 sezonda Serhat Akın 3 kere de şampiyonluk gördü. 2006 – 2007 sezonunda tekrardan Almanya’ya döndü ve Köln takımını transferi gerçekleşti. Köln’e kiralık olarak gönderildi ve burada 1 sene kadar görev yaptı. Sonraki sezon Anderlecht’e transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda şampiyonluk gören Serhat Akın, Belçika ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu olma unvanını da kazanmıştır. Köln’de oynarken geçirmiş olduğu sakatlık sonrasında uzun bir süre boyunca yeşil sahalardan uzak kaldı.

Almanya'ya gitti geldi

2008 – 2009 sezonunda tekrardan Türkiye’ye dönüş yaptı. Bu sezonda Beşiktaş tarafından istense de, Kocaelispor’a transferi gerçekleşmiştir. Uzun bir sakatlıktan çıktıktan sonra, takımda 11 maçta görev aldı. Henüz sezonun yarısındayken, parasını alamadığı için sözleşmesini feshetti ve Kocaelispor sayfasını da kapatmış oldu. Sezonun diğer yarısını ise Konyaspor içerisinde tamamladı. Ancak takım küme düştükten sonra, buradan da ayrılmış ve futbol kariyerine başlamış olduğu takıma geri dönmüştür. 2012 – 2013 sezonunda Denizlispor ile anlaşsa da, kulüp başkanı kendisini kadroda düşünmediği için transferi gerçekleşmedi. Son olarak da Almanya 4. lig takımı olan Berliner AK 07 takımına transfer olmuştur. Serhat Akın daha sonra futbolu bıraktı.

İlhan Mansız kimdir?

İlhan Mansız, 10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya, Kempten’de dünyaya geldi. Aslen Eskişehirli olan İlhan Mansız, 13 yaşında futbola başladı. Augsburg takımıyla Almanya Gençler Şampiyonu oldu. Dikkatleri üzerine çeken İlhan Mansız, 1994 yılında FC Köln'e transfer oldu. 1998 yılında 1. Lig takımlarından Samsunspor'a transfer oldu. 3 sezon Samsunspor'da oynadıktan sonra 2001 yılında Tümer Metin ile beraber Beşiktaş’a geçti. 2001-2002 sezonunda başarılı performansını sürdürdü ve attığı 21 golle Galatasaray'dan Arif Erdem'le birlikte gol krallığını paylaştı. 2002 yılında Türkiye’nin 3. olduğu Dünya Kupası'nda en etkili isimlerden biriydi. Turnuvanın ardından uzun süren sakatlıklar nedeni ile 2002/2003 sezonunda bir süre Beşiktaş'ta kadroya giremedi. Ancak sezon ilerledikçe düzeldi ve lig şampiyonluğunda büyük rol aldı. Beşiktaş formasıyla ligde 58 maçta 36 gol attı.

2004 yılında Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer oldu. Sakatlıklar ve uyum sağlayamama nedeni ile aynı yıl 30 Kasım 2004 tarihinde Almanya takımlarından ekibi Hertha Berlin ile anlaşıp Almanya'ya geri döndü. 2005-2006 sezonunda Ankaragücü'ne transfer oldu. Ankaragücünde oynadığı 9 maçta 4 gol attı.

Futbol hayatının son golünü Ankaragücü formasıyla 30 Ekim 2005 tarihinde oynanan Süper Lig maçında Beşiktaş'a attı.

2006 yılının Şubat ayında Almanya’da bir trafik kazası geçirdi ve futbolu bıraktığını söyledi. Ancak tedavisine antrenmanlarına devam etti. İlhan Mansız, 2009'da futbolu bıraktı.

lhan Mansız, 38 kez A Milli Futbol Takımı forması giydi, bu maçlarda 7 gol attı. 3. olduğumuz 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üç gol attı.

2007 yılında “Doktorlar” dizisinde Ömer Güven karakterini canlandırdı. Dr. Zeynep karakterini canlandıran Gamze Topuz ve diğer oyuncular olan Kutsi, Yasemin Ergene, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Melike Güner ile birlikte rol almıştır.

İlhan Mansız'ın bilinmeyen yeteneğiİlhan Mansız'ın bilinmeyen yeteneği 2009 yılında “Çıngıraklı Top” sinema filminde Yunan Teknik Direktör rolünü oynamıştır.

2007 yılında sunuculuğunu Behzat Uygur ve Gamze Özçelik'in yaptığı ve jüri koltuğunda Olcayto Ahmet Tuğsuz, Ayşe Arman, Sema Çelebi, Alinur Velidedeoğlu ve Hande Ataizi olan İkinci sezon “Buzda Dans” adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

Almanca, İngilizce, İtalyanca bilen İlhan Mansız 2003 yılında Nina Ritter ile evlendi 2004 yılında boşandı. Aimee Mansız (d.2004) adında bir çocuğu vardır.

Pınar Saka kimdir?

Pınar Saka Survivor 2017'de yarışacak ünlüler arasında yer aldığı açıklandı. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan duyurduğu Milli atlet Pınar Saka Survivor 2017 ünlüler takımında yer alacak. Peki Pınar Saka kimdir?

Pınar Saka Survivor'da ünlüler takımında yarışacak. Milli atlet Pınar Saka, Survivor 2017'ye renk katacak ünlüler arasında. İşte Pınar Saka hakkında bilinmeyenler...

Pınar Saka kimdir?

100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışır. Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x 400m bayrak kategorisinde yarıştı. Takım arkadaşları Birsen Bekgöz, Özge Gürler ve Binnaz Uslu'yla beraber 3:40.75' dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

En iyi dereceleri

100 m 11.93' (2003)

200 m 23.97' (2003)

400 m 51.53' 30 Temmuz 2011, Ankara (Türkiye Rekoru)

Şahika Encümen kimdir?

Şahika Ercümen Survivor'da ünlüler takımında yer alacak. Dünya Serbest Dalış rekortmeni olan Şahika Ercümen, Survivor 2017'ye renk katacak ünlüler arasında. İşte Şahika Ercümen hakkında bilinmeyenler...

Şahika Ercümen kimdir?

2014 yılı itibarıyla serbest dalış alanında 6 adet resmi dünya rekoru sahibidir. Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. Çocukluğunda yaşadığı astım rahatsızlığı üzerine spora başladıktan sonra su sporlarının birçok dalında şampiyonluklar elde etmiştir. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesini bitirdi. Ankara, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunudur. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2013 yılı itibarıyla serbest dalış alanında 4 adet resmi dünya rekoru sahibidir. Dünya rekorlarının yanı sıra 1998 yılından beri katıldığı yüzme ve sualtı sporları müsabakalarında ulusal ve uluslararası 100’ün üzerinde madalya, çeşitli özel ödüller, kupalar, birçok Türkiye Rekoru elde etmiştir.

Şahika Ercümen suya karşı olan tutkusu ve minnettarlığı ile sualtı ile ilgili birçok sosyal sorumluluk projesini de gönüllü olarak yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Şahika Ercümen, Uluslararası Serbest Dalış Eğitmeni Lisansı sahibidir.

22 Temmuz 2014 tarihinde Şahika Ercümen aldığı tek bir nefes ile -91 metreye inerek yeni bir Dünya Rekoru kırdı! 23 Temmuz 2014 tarihinde ise paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik bir dalış yaparak bir rekor daha kırdı. Derin dalıştaki tüm resmi Türkiye Rekorları kendisine ait olan sporcumuz böylece 6. Dünya Rekoruna imza atmış oldu.

Çeşitli Reklam filmleri ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alan milli sporcu, engelliler ile dalış, suların korunması ve nesli tehlike altında olan türler ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri yürütmekte, doğru nefeslenme, başarı, motivasyon gibi konularda seminerler de vermektedir.

Ödülleri:

2002 : Yılın Sporcusu Ödülü Çanakkale/Türkiye

2003: Türkiye Şampiyonu paletli yüzme 800m ve 400m, (B Grubu)

2003: Türkiye Şampiyonu, Sualtı Navigasyonu

2003: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2004: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2005: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2006: Türkiye Şampiyonu, Sualtı Hokeyi Takımı ile

2006: Türkiye Rekoru Serbest Dalış, İspanya/ Tenerife

2007: Türkiye Rekoru ve Türkiye Şampiyonluğu, Serbest Dalış

2007: Türkiye Şampiyonu, Sualtı Hokeyi Takımı ile

2008: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış Takımı ile

2008:Avrupa Üçüncüsü, Sualtı Hokeyi Milli Takımı ile İstanbul/ Türkiye

2009: Türkiye Şampiyonu, Serbest Dalış

2010: Türkiye Rekoru ve Dünya Rekoru’ na en yakın derece ( -65 metre)

2011: Dünya Rekoru, Serbest Dalış 110 metre Buz Altı Yatay Dalış Weissensee/ Avusturya

2011: Buzun altından 70 metre olan bayanlar rekorunu ve 108 metre olan erkekler rekorunu kırarak en uzun mesafeyi gitti, Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

2011: Dünya Rekoru 60 metre Paletsiz Değişken Ağırlık, Mısır/Dahab

2011: Dünya Rekoru 70 metre Paletli Sabit Ağırlık, Mısır/Dahab

2013: Dünya Rekoru 61 metre Paletsiz Değişken Ağırlık, Van/Türkiye (Van Gölü’ nde kırılan Dünya Rekoru dünyanın en ekstrem dalış rekoru olarak ta kabul edilmektedir.)

2014: Dünya Rekoru Paletsiz İp Destekli 72 metre Kaş/Türkiye

2014: Dünya Rekoru Paletsiz Değişken Ağırlık 91 metre Kaş/Türkiye

19 Ocak 2015tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenen “61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri”‘nde Ercümen 2014 yılının sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Şahika Ercümen, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic’e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı.

25 Ekim 2015 günü Antalya’da kendisine ait 91 metrelik dünya rekorunu 100 metreye çıkarmak isteyen serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, yüzeye yaklaştığı sırada fenalaşınca ’acil durum protokolu’ uygulanarak tekneye alındı.

Sema Apak kimdir?

Sema Apak Survivor'da ünlüler takımında yarışacak. Milli atlet Sema Apak, Survivor 2017'ye renk katacak ünlüler arasında. İşte Sema Apak hakkında bilinmeyenler...

Sema Apak kimdir?

Sema Apak, 17 Ağustos 1985 Bursa doğumlu 400m engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci Türk atlet. 1.69 m boyunda 54kg ağrlığında olan Sema Aydemir-Apak Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atletidir. Sema Aydemir-Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi.

Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.