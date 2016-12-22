22 Aralık 2016 00:27

Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen suikast ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Olay günü otobüsün saldırıya uğradığı yerde nöbetçi olduğu belirlenen bekçi Nurettin Ç.'nin 15 Temmuz ''Darbe'' gecesi silah deposunun anahtarını sakladığı ortaya çıktı.

Saldırının ardından olay yerinde görevli bekçi Nurettin Ç.'nin yanı sıra, gece nöbetçisi komiser Hüseyin G., ilçe müdür yardımcısı Ahmet E., ilçe müdürü Lütfi İ., dosyaya bakan Savcı Sait S., Hakim İsa K. ve soruşturmayı yürüten cinayet büro amiri Hüdai O. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Biri firarda 7'si tutuklu 8 kişi hakkındaki soruşturmalarınsürüyor. Tutuklu hakim ve savcı ise meslekten ihraç edildi.

Bu arada Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak otobüste bulunanların ifadelerinin alınması için adreslerinin bulunduğu İstanbul'a birer yazı gönderdi.