Süper Lig'de puan durumu ve 17 hafta sonuçları

Süper Lig Puan Durumu son bir maç dışında netleşti. Fenerbahçe zirve yolunda kritik 2 puan kaybetti. Galatasaray ve Başakşehir 3 puana uzanırken Beşiktaş zorlu Osmanlıspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi bildi.
Fenerbahçe'nin Adanaspor'a 2 puan kaybetmesinin ardından Süper Lig puan durumu netleşmeye başladı. 17. haftayı Başakşehir lider tamamlamayı garantiledi. Galatasaray haftayı 3 puanla kapatırken Beşiktaş'ta 17. haftayı 3 puanla kapattı. Beşiktaş bu galibiyetle lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 1'e indirdi.
Süper Lig 17. hafta sonuçları
BURSASPOR 1 - 2 TRABZONSPOR
ALANYASPOR 2 - 3 ÇAYKUR RİZESPOR
KARABÜKSPOR 1 - 0 AKHİSAR BELEDİYE
BAŞAKŞEHİR 5 - 0 KAYSERİSPOR
KONYASPOR 0 - 1 GALATASARAY
KASIMPAŞA 3 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ
GAZİANTEPSPOR 0 - 3 ANTALYASPOR
FENERBAHÇE 2 - 2 ADANASPOR
OSMANLISPOR 0 - 2 BEŞİKTAŞ
SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 39 PUAN
3.BEŞİKTAŞ 38
2.GALATASARAY 36 ''
4.FENERBAHÇE 32 ''
5.BURSASPOR 27 ''
6.OSMANLISPOR 26 '
7.ANTALYASPOR 25 ''
8.ATİKER KONYASPOR 24 ''
9.GENÇLERBİRLİĞİ 22 ''
10.KASIMPAŞA 21 ''
11.KARABÜKSPOR 21 ''
12.TRABZONSPOR 21 ''
13.AKHİSAR BELEDİYE 20 ''
14.ALANYASPOR 18 ''
15.ÇAYKUR RİZESPOR 16 ''
16.KAYSERİSPOR 12 ''
17.ADANASPOR 11 ''
18.GAZİANTEPSPOR 11 ''