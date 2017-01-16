16 Ocak 2017, Pazartesi
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Süper Lig'de puan durumu ve 17 hafta sonuçları

Süper Lig'de 16. hafta puan durumu netleşti. Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe liderle puan farkını 5'e indirdi. gençlerbirliği ise Bursaspor'u yenerke ilk yarıyı 8. sırada tamamlamayı başardı. Beşiktaş'ta 17. haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. İşte merak edilen Süper Lig Puan durumu ve Süper Lig 17. hafta sonuçları haberimizde.


16 Ocak 2017 21:20

Süper Lig Puan Durumu son bir maç dışında netleşti. Fenerbahçe zirve yolunda kritik 2 puan kaybetti. Galatasaray ve Başakşehir 3 puana uzanırken Beşiktaş zorlu Osmanlıspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi bildi.

Fenerbahçe'nin Adanaspor'a 2 puan kaybetmesinin ardından Süper Lig puan durumu netleşmeye başladı. 17. haftayı Başakşehir lider tamamlamayı garantiledi. Galatasaray haftayı 3 puanla kapatırken Beşiktaş'ta 17. haftayı 3 puanla kapattı. Beşiktaş bu galibiyetle lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 1'e indirdi.

Süper Lig 17. hafta sonuçları

BURSASPOR    1 - 2    TRABZONSPOR
ALANYASPOR    2 - 3    ÇAYKUR RİZESPOR
KARABÜKSPOR    1 - 0    AKHİSAR BELEDİYE
BAŞAKŞEHİR     5 - 0    KAYSERİSPOR
KONYASPOR    0 - 1    GALATASARAY
KASIMPAŞA     3 - 0    GENÇLERBİRLİĞİ
GAZİANTEPSPOR    0 - 3    ANTALYASPOR
FENERBAHÇE     2 - 2    ADANASPOR
OSMANLISPOR  0 -  2     BEŞİKTAŞ

SÜPER LİG 17. HAFTA PUAN DURUMU

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 39 PUAN
3.BEŞİKTAŞ                     38
2.GALATASARAY              36  ''
4.FENERBAHÇE               32  ''
5.BURSASPOR                 27  ''
6.OSMANLISPOR             26  '
7.ANTALYASPOR             25  ''
8.ATİKER KONYASPOR   24  ''
9.GENÇLERBİRLİĞİ         22  ''
10.KASIMPAŞA               21  ''
11.KARABÜKSPOR         21  ''
12.TRABZONSPOR         21  ''
13.AKHİSAR BELEDİYE  20  ''
14.ALANYASPOR           18  ''
15.ÇAYKUR RİZESPOR   16  ''
16.KAYSERİSPOR         12  ''
17.ADANASPOR            11  ''
18.GAZİANTEPSPOR     11  ''

Etiket: süper lig puan durumu


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