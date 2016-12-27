Süper Lig'de Başakşehir mucizesi

27 Aralık 2016 11:56

Spor Toto Süper Lig'e verilen ara öncesi 16. haftadaki son maçında deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen zirvedeki yerini koruyan Medipol Başakşehir, tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Son iki yılda ligi 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetiyle başladığı sezonun ilk bölümünü Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın 3 puan önünde lider tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı turuncu-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta topladığı 9 puanla F Grubu'nda lider durumda bulunuyor.

Ligin namağlup tek takımı

İstanbul ekibi, Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümü sonunda ligin yenilmeyen tek takımı konumunda. İstanbul ekibi, 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlikle 36 puan topladı.

Geçtiğimiz sezonun son 9 maçını da kaybetmeyen Medipol Başakşehir'in, ligde 25 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın takımı, ligdeki son yenilgisini 12 Mart 2016'da deplasmanda Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

14 maçtır zirvede

Ligin 3. haftasında Galatasaray'dan liderliği devralan Medipol Başakşehir, 14 haftadır zirvedeki yerini koruyor.

Turuncu-lacivertliler, 15. haftada Beşiktaş ile puan farkını 3'e kadar yükselttiği, ilk bölümü rakibinin 1 puan önünde bitirdi.

Unvanların takımı

Medipol Başakşehir, ligin 16 haftalık bölümü sonrasında birçok unvanı da elinde bulunduruyor.

Kalesinde 11 gol gören turuncu-lacivertliler, ligin en az gol yiyen takımı.

Medipol Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 4 maçı gol yemeden kazandı, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada beraberlik alan turuncu-lacivertliler, 18 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım unvanının da sahibi.

Abdullah Avcı'nın takımı, 8 dış saha maçında kalesinde yalnızca 3 gol gördü ve ligin deplasmanda da en az gol yiyen takımı oldu.

Rakip fileleri 31 kez havalandıran İstanbul ekibi, 34 gole sahip Fenerbahçe'nin ardından ligin en çok gol atan ekibi durumunda.

İlk 4 haftada 12 puan

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı İstanbul ekibi, daha önce şampiyonluk yaşamış Fenerbahçe ve Bursaspor'u mağlup ederek başladığı sezonun ilk 4 haftasını kayıpsız geçti.

Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u da mağlup eden turuncu-lacivertliler, ilk puan kaybını 5. haftada yaşadı. Medipol Başakşehir, 2-0 geriye düştüğü maçta İtalyan golcüsü Napoleoni'nin 6 dakikada attığı iki golle Osmanlıspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak yenilmezlik unvanını korumayı başardı.

11 maçta 9 galibiyet

Abdullah Avcı'nın ekibi, 11 maç sonunda ise galibiyet sayısını 9'a yükseltti. Bu süreçte yalnızca 2 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u yenerek 4 maçlık galibiyet serisini elde etti.

12. haftadan itibaren zorlu bir sürece giren Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Antalyaspor ve Gençlerbirliği beraberlikleriyle 3 haftada 6 puan kaybetti. Turuncu-lacivertliler, bu puan kayıplarına rağmen liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u da tek golle geçerken, ligin son maçında Adanaspor deplasmanından beraberlikle dönerek ligin ilk bölümünü 36 puanla lider tamamladı.

Golcüler Visca ve Mossoro

Medipol Başakşehir'in ligin ilk bölümünde en golcü isimleri Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca ve Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro oldu.

İki oyuncu rakip fileleri 5'er kez havalandırdı. Aynı zamanda Visca 4, Mossoro da 3 asist ile takıma katkı verdi.

Skora katkı yapan diğer isimler ise 4 golle Mehmet Batdal ve 3 golle Cengiz Ünder.

16 maçta 2 kırmızı kart

Turuncu-lacivertli takım, 16 maçta iki kez sahada 10 kişi kaldı. Sezonun ilk maçında Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçının 54. dakikasında, Ferhat Öztorun da 13. haftada oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Medipol Başakşehir, bu maçlarda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Takımın en fazla sarı kart gören ismi ise 5 kartla Moldovalı stoper Alexandru Epureanu oldu.

En istikrarlı isim Volkan Babacan

Abdullah Avcı'nın takımında en istikrarlı isim ise milli file bekçisi Volkan Babacan. Volkan, ligin ilk bölümünde oynanan 16 maçın tamamında 90 dakika kalesini korudu.

Milli file bekçisi, 7 maçta kalesini gole kapadığı ilk bölümde 11 kez kalesinde gol gördü.

İlk yarı maç karnesi

Medipol Başakşehir'in ligin 16 haftalık ilk bölümünde oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle oldu:

Hafta Rakip Sonuç

1. Fenerbahçe 1 - 0

2. Bursaspor (D) 2 - 0

3. Kasımpaşa 3 - 1

4. Gaziantepspor (D) 1 - 0

5. Osmanlıspor 2 - 2

6. Alanyaspor (D) 5 - 0

7. Atiker Konyaspor 1 - 1

8. Kardemir Karabükspor (D) 2 - 0

9. Akhisar Belediyespor 5 - 1

10. Galatasaray (D) 2 - 1

11. Çaykur Rizespor 2 - 1

12. Beşiktaş (D) 1 - 1

13. Antalyaspor 2 - 2

14. Gençlerbirliği (D) 0 - 0

15. Trabzonspor 1 - 0

16. Adanaspor (D) 1 - 1