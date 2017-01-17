Süper Lig’de 17. haftanın panoraması... İstatistikler...

Lider Medipol Başakşehir Kayserispor’u 5-0’la geçerken, takipçilerinden Galatasaray ise zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle de olsa almayı başardı. Haftaya başlarken lig sonuncusuyla oynayacağı için avantajlı gözüken Fenerbahçe, eleştiri oklarını hakeme yönelttiği maçta Adanaspor’la 2-2 berabere kaldı. Haftanın kapanış maçında Osmanlıspor’a konuk olan Beşiktaş da mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.
Toplu sonuçlar şöyle:
Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor
Kardemir Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Spor
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor
Medipol Başakşehir 5 - 0 Kayserispor
Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray
Kasımpaşa 3- 0 Gençlerbirliği
Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor
Fenerbahçe 2-2 Adanaspor
Osmanlıspor 0-2 Beşiktaş
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GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde ise 11 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 11 (Beşiktaş)
Riad Bajic: 8 (Atiker Konyaspor)
18. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig’de 18. hafta programıysa şu şekilde:
21 Ocak Cumartesi
Akhisar Belediyespor-Kayserispor
Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
Kardemir Karabükspor-Galatasaray
Bursaspor- Adanaspor
22 Ocak Pazar
Osmanlıspor FK- Antalyaspor
Gaziantepspor-Gençlerbirliği
Kasımpaşa-Trabzonspor
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
23 Ocak Pazartesi
Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş