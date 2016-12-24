24 Aralık 2016 10:32

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 25 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, galibiyeti hedefliyor.

Ligde yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor karşısında da 3 puan almak istiyor.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya getirecek olan maç, Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Eksikler düşündürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek oyuncuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Osmanlıspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yanı sıra, tedavileri süren Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Podolski de forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart alan Portekizli oyuncu, yarın da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.