25 Aralık 2016 21:24

Süper Lig Puan Durumu, Süper Lig lideri kim oldu? Galatasaray Alanyaspor'u 5-1 yenerek puanını 33 yaptı ve 3.lüğünü kordu. Beşiktaş ise evinde ligde zor günler geçiren Gaziantepspor'u 1-0 ile geçti. Medipol Başakşehir ise Adana deplasmanından 1 puan ile döndü. Bu skorlara göre Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 1'e indirmeyi başardı. Bugün oynanan karşılaşmalar sonucuna göre işte merak edilen Süper Lig puan durumu'nun son hali...

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçları devam ediyor. Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği - Bursaspor ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarıyla hafta tamamlanacak.

Süper Lig 16. hafta sonuçları

Adanaspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş- Gaziantepspor: 1-0

Çaykur Rizespor 0-1 Osmanlıspor FK

Akhisar Belediyespor 1-0 Atiker Konyaspor

Kayserispor 2-0 Karabükspor

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor

19 Aralık Pazartesi

Gençlerbirliği - Bursaspor

Trabzonspor -Fenerbahçe

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu

1- Başakşehir 36 puan

2- Beşiktaş 35 puan

3- Galatasaray 33 puan

4- Fenerbahçe 28 puan (1 maç eksik)

5- Bursaspor 27 puan (1 maç eksik)

6- Osmanlıspor 26 puan

7- Atiker Konyaspor 24 puan

8- Antalyaspor 22 puan

9- Akhisar 20 puan

10- Gençlerbirliği 19 puan (1 maç eksik)

11- Trabzonspor 18 puan (1 maç eksik)

12- Karabükspor 18 puan

13- Kasımpaşa 18 puan

14- Alanyaspor 18 puan

15- Ç.Rize 13 puan

16- Kayserispor 12 puan

17- Gaziantepspor 11 puan

18- Adanaspor 10 puan