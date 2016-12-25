Süper Lig Puan Durumu, Süper Lig lideri kim oldu? Galatasaray Alanyaspor'u 5-1 yenerek puanını 33 yaptı ve 3.lüğünü kordu. Beşiktaş ise evinde ligde zor günler geçiren Gaziantepspor'u 1-0 ile geçti. Medipol Başakşehir ise Adana deplasmanından 1 puan ile döndü. Bu skorlara göre Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 1'e indirmeyi başardı. Bugün oynanan karşılaşmalar sonucuna göre işte merak edilen Süper Lig puan durumu'nun son hali...
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçları devam ediyor. Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği - Bursaspor ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarıyla hafta tamamlanacak.
Süper Lig 16. hafta sonuçları
Adanaspor - Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş- Gaziantepspor: 1-0
Çaykur Rizespor 0-1 Osmanlıspor FK
Akhisar Belediyespor 1-0 Atiker Konyaspor
Kayserispor 2-0 Karabükspor
Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor
19 Aralık Pazartesi
Gençlerbirliği - Bursaspor
Trabzonspor -Fenerbahçe
Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu
1- Başakşehir 36 puan
2- Beşiktaş 35 puan
3- Galatasaray 33 puan
4- Fenerbahçe 28 puan (1 maç eksik)
5- Bursaspor 27 puan (1 maç eksik)
6- Osmanlıspor 26 puan
7- Atiker Konyaspor 24 puan
8- Antalyaspor 22 puan
9- Akhisar 20 puan
10- Gençlerbirliği 19 puan (1 maç eksik)
11- Trabzonspor 18 puan (1 maç eksik)
12- Karabükspor 18 puan
13- Kasımpaşa 18 puan
14- Alanyaspor 18 puan
15- Ç.Rize 13 puan
16- Kayserispor 12 puan
17- Gaziantepspor 11 puan
18- Adanaspor 10 puan