27 Aralık 2016, Salı
> Fenerbahçe > Süper Lig puan durumu!

Süper Lig puan durumu!

Süper Lig'de 16. hafta puan durumu netleşti. Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe liderle puan farkını 5'e indirdi. gençlerbirliği ise Bursaspor'u yenerke ilk yarıyı 8. sırada tamamlamayı başardı. İşte merak edilen Süper Lig Puan durumu ve Süper Lig 16. hafta sonuçları haberimizde.


26 Aralık 2016 22:32


Süper Lig Puan Durumu, Süper Lig lideri kim oldu?  Galatasaray Alanyaspor'u 5-1 yenerek puanını 33 yaptı ve 3.lüğünü korudu. Beşiktaş ise evinde ligde zor günler geçiren Gaziantepspor'u 1-0 ile geçti. Medipol Başakşehir ise Adana deplasmanından 1 puan ile döndü. Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Gençlerbirliği ise evinde Bursaspor'u 3-1'le geçmeyi başardı. Bu skorlara göre Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 1'e indirmeyi başardı. Galatasaray liderle puan farkını 3'e indirirken Fenerbahçe 5'e indirdi. Bugün oynanan karşılaşmalar sonucuna göre işte merak edilen Süper Lig puan durumu'nun son hali...

Süper Lig 16. hafta sonuçları

Adanaspor - Medipol Başakşehir: 1-1
Beşiktaş- Gaziantepspor: 1-0
Çaykur Rizespor 0-1 Osmanlıspor FK
Akhisar Belediyespor 1-0 Atiker Konyaspor
Kayserispor 2-0 Karabükspor
Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa
Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor

19 Aralık Pazartesi
Gençlerbirliği - Bursaspor: 3-1
Trabzonspor -Fenerbahçe: 0-3

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu

1- Başakşehir   36 puan
2- Beşiktaş      35 puan
3- Galatasaray 33 puan
4- Fenerbahçe  33 puan
5- Bursaspor    27 puan
6- Osmanlıspor 26 puan
7- Atiker Konyaspor 24 puan
8- Gençlerbirliği 22 puan
9- Antalyaspor 22 puan
10- Akhisar      20 puan
11- Trabzonspor 18 puan (1 maç eksik)
12- Karabükspor 18 puan
13- Kasımpaşa 18 puan
14- Alanyaspor  18 puan
15- Ç.Rize         13 puan
16- Kayserispor  12 puan
17- Gaziantepspor 11 puan
18- Adanaspor     10 puan

Etiket: puan durumu, fenerbahçe



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum


Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap
Tümer Metin'den son dakika değişikliği
Şansal Büyüka'nın 11'i

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapanmak üzere... İst...
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi - Sezon başında yapılan transferler nedeniyle adı ''transfe...
Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten bir kez daha ''sto...
Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetimin huzurun...
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi - Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla geceye damgasını ...
Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'd...
Tümer Metin'den son dakika değişikliği Tümer Metin'den son dakika değişikliği - Lig TV'nin fenomen programının yorumcularından Tümer Meti...
Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve ...
İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi İçerde 16. böl...
Hakim Ziyech: Hollanda'da aşağılandım Hakim Ziyech: Hollanda'da aşağılandım - Hollanda doğumlu Faslı futbolcu Hakim Ziyech verdiği röpo...