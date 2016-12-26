26 Aralık 2016 22:32

Süper Lig Puan Durumu, Süper Lig lideri kim oldu? Galatasaray Alanyaspor'u 5-1 yenerek puanını 33 yaptı ve 3.lüğünü korudu. Beşiktaş ise evinde ligde zor günler geçiren Gaziantepspor'u 1-0 ile geçti. Medipol Başakşehir ise Adana deplasmanından 1 puan ile döndü. Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü. Gençlerbirliği ise evinde Bursaspor'u 3-1'le geçmeyi başardı. Bu skorlara göre Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 1'e indirmeyi başardı. Galatasaray liderle puan farkını 3'e indirirken Fenerbahçe 5'e indirdi. Bugün oynanan karşılaşmalar sonucuna göre işte merak edilen Süper Lig puan durumu'nun son hali...

Süper Lig 16. hafta sonuçları

Adanaspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş- Gaziantepspor: 1-0

Çaykur Rizespor 0-1 Osmanlıspor FK

Akhisar Belediyespor 1-0 Atiker Konyaspor

Kayserispor 2-0 Karabükspor

Antalyaspor 2-1 Kasımpaşa

Galatasaray 5-1 Aytemiz Alanyaspor

19 Aralık Pazartesi

Gençlerbirliği - Bursaspor: 3-1

Trabzonspor -Fenerbahçe: 0-3

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu

1- Başakşehir 36 puan

2- Beşiktaş 35 puan

3- Galatasaray 33 puan

4- Fenerbahçe 33 puan

5- Bursaspor 27 puan

6- Osmanlıspor 26 puan

7- Atiker Konyaspor 24 puan

8- Gençlerbirliği 22 puan

9- Antalyaspor 22 puan

10- Akhisar 20 puan

11- Trabzonspor 18 puan (1 maç eksik)

12- Karabükspor 18 puan

13- Kasımpaşa 18 puan

14- Alanyaspor 18 puan

15- Ç.Rize 13 puan

16- Kayserispor 12 puan

17- Gaziantepspor 11 puan

18- Adanaspor 10 puan