Sunderland'in Jeremain Lens hayali!

10 Ocak 2017 10:20

Fenerbahçe ile çok başarılı bir sezon geçiren Jeremain Lens, Sunderland’in hayallerini süslüyor. İngiliz kulübü, bonservisini elinde tuttuğu Hollandalı futbolcudan çok iyi paralar kazanmayı hedefliyor.



Şu anda ekonomik bir sıkıntıda olan ve özellikle Premier Lig yönetimine ‘finansal fair play’ konusunda sorumlu olan Sunderland, çareyi Lens’te arıyor. Tecrübeli futbolcudan kesinlikle bir ekonomik gelir elde etmeyi düşünen Premier Lig temsilcisi, herhangi bir kiralama formülü üzerinde durmak istemiyor.

Buna göre de Lens için en iyi teklifi bekleyecek olan Sunderland, devre arasında olmasa bile yaz döneminde muhakkak bu planını hayata geçirmeyi hedefleyecek.



Fenerbahçe formasıyla yeniden formunu yakalayan ve Hollanda Milli Takımı’na geri dönen Lens’in bu durumunu bir fırsat olarak gören Sunderland, bu yolla kazanacağı para ile hem transfer politikasını hem de ekonomik bütçesini dengelemeyi planlıyor. Sarı-lacivertli formayla sezonun ikinci yarısında performansının daha da artması umulurken, bu sayede bonservis değerinin artabileceği ön görülüyor.