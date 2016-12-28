28 Aralık 2016 10:28

Sarı-Lacivertliler’in transferin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens, muhteşem performansıyla lige damga vurdu. Yıldız futbolcu, son olarak Trabzonspor karşısında da müthiş bir futbol sergiledi, 1 gol ve 1 asistlik katkısıyla galibiyetin mimarı oldu.

Lens, Fenerbahçe’deki formuyla tam 1 yıl aradan sonra Hollanda Milli Takımı’na yeniden çağrılmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun yükselişi, Sunderland’in de iştahını kabarttı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi, Lens’i yeniden kiralamak isteyen Fenerbahçe’nin bu planına sıcak bakmıyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın yeni sezonda Hollandalı futbolcuyu ya çok iyi bir ücrete satmak ya da kadrosunda tutmak istediği belirtildi. Ancak Fenerbahçe’nin kiralama konusunda bir umudu daha var!

2018 Dünya Kupası için!

Sunderland, Premier Lig’de zorlu bir sezon geçiriyor. İlk 18 haftada sadece 14 puan toplayabilen İngiliz ekibi, düşme hattında yer alıyor. Sunderland eğer sezon sonunda lige veda ederse, Sarı-Lacivertliler için 29 yaşındaki futbolcuyu yeniden kiralama şansı doğabilir. İngilizler, Lens’i 2. Lig’de oynatmak yerine 2018 Dünya Kupası’nda Hollanda kadrosunda yer ayıp vitrine çıkması için yeniden Fenerbahçe’ye gönderebilir.

‘Özel madde’ iddiası

Bir başka iddiaya göre ise Jeremain Lens’in sözleşmesinde özel bir madde bulunuyor. Bu madde, Sunderland’in ligden düşmesi halinde Hollandalı futbolcunun uygun bir bedelle kulüpten ayrılmasına olanak sağlıyor. Eğer bu madde gerçekten varsa, Fenerbahçe sezon sonunda Lens’i tapusuyla birlikte kadrosuna katabilir.