Süleyman Belli'nin lisansı iptal edildi!

12 Ocak 2017 15:30

Reina katliamı hakkında skandal bir mesaj atan Kütahya bölgesi hakemi Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.

Süleyman Belli bu mesajı atıp, sonrasında silmişti:

PFDK'nın kararları şu şekilde:

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.01.2017 Tarih ve 50 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli),

2-Erdal ÖZŞENER (Başkale Gnç. Spor Klb. Tek. Sor.) hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanan Çeltik Spor - Başkale Gnç. Spor BAL müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile savunma istenmesine (11.01.2017 Tedbirli),

3-Selahattin BOZKURT (Başkale Gnç. Spor Klb. Yön.) hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanan Çeltik Spor - Başkale Gnç. Spor BAL müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile savunma istenmesine (11.01.2017 Tedbirli),

4-Başkale Gnç. Spor Klb. hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanan Çeltik Spor - Başkale Gnç. Spor BAL müsabakasında talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile savunma istenmesine,

5-Ahmet Yiğit GÜL (İstanbul Spor A.Ş. Klb. Fut.) hakkında; 05.01.2017 tarihinde oynanan İstanbul Spor A.Ş. - Kocaeli Birlik Spor Bölgesel Gelişim U 16 Ligi müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (06.01.2017 Tedbirli),

6-Mehmet Ağar ORHAN (Gaziantep B.Ş.Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanan Şanlıurfa Spor - Gaziantep B.Ş.Bld. Spor Bölgesel Gelişim U 19 Ligi müsabakasında hakeme sözle hakarette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (09.01.2017 Tedbirli),

7-Kahramanmaraş Spor A.Ş. Klb. hakkında; 07.01.2017 tarihinde oynanması gereken Kayseri Erciyes Spor- Kahramanmaraş Spor A.Ş. Bölgesel Gelişim Ligi U 14 müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine,

8-Kahramanmaraş Spor A.Ş. Klb. hakkında; 07.01.2017 tarihinde oynanması gereken Kayseri Erciyes Spor- Kahramanmaraş Spor A.Ş. Bölgesel Gelişim Ligi U 15 müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine,

9-Kahramanmaraş Spor A.Ş. Klb. hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanması gereken Kayseri Erciyes Spor- Kahramanmaraş Spor A.Ş. Bölgesel Gelişim Ligi U 16 müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine,

10-Kahramanmaraş Spor A.Ş. Klb. hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanması gereken Kayseri Erciyes Spor- Kahramanmaraş Spor A.Ş. Bölgesel Gelişim Ligi U 17 müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine,

11-Kahramanmaraş Spor A.Ş. Klb. hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanması gereken Kayseri Erciyes Spor- Kahramanmaraş Spor A.Ş. Bölgesel Gelişim Ligi U 19 müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine,

12-Buğra Kaan DULDA (Kayseri Spor Klb. Fut.) hakkında; 07.01.2017 tarihinde oynanan Kayseri Spor - Hatay Spor Bölgesel Gelişim U 15 Ligi müsabakasında kırmızı kart dışında ceza tayinine yer olmadığına (09.01.2017 Tedbirli), Kırmızı kart gereği 1 maç.

13-Fadıl KARAAHMETLİ (Hatay Spor Klb. Fut.) hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanan Kayseri Spor - Hatay Spor Bölgesel Gelişim U 19 Ligi müsabakasında savunması da dikkate alınarak rakibe sözle hakarette bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (09.01.2017 Tedbirli)

14-Muhammed ÖZTÜRK (Gaziantep B.Ş.Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanan Gaziantep B.Ş.Bld. Spor - Şanlıurfa Spor Bölgesel Gelişim U 16 Ligi müsabakasında sözle hakarette bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (09.01.2017 Tedbirli),

15-Furkan ÖZTÜRK(Sarıyer Spor Klb. Fut.) hakkında; 05.01.2017 tarihinde oynanan Eyüp Spor - Sarıyer Spor Bölgesel Gelişim U 17 Ligi müsabakasında rakibe sözle hakarette bulunması nedeni ile 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (06.01.2017 Tedbirli),

16-Akınspor Klb. İTİRAZI hakkında; 01.01.2017 tarihinde oynanan Akınspor- 1977 Ballıcasppor (Giresun) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

17-Musacan GÜMÜŞ (1977 Ballıcaspor Klb. Fut.) hakkında; 01.01.2017 tarihinde oynanan Akınspor- 1977 Ballıcasppor (Giresun) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

18-Görken AYDEMİR(1977 Ballıcaspor Klb. Fut.) hakkında; 01.01.2017 tarihinde oynanan Akınspor- 1977 Ballıcasppor (Giresun) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,



19-Hasan GÜLLE (1977 Ballıcaspor Klb. Yön.) hakkında; 01.01.2017 tarihinde oynanan Akınspor- 1977 Ballıcasppor (Giresun) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

20-Adnan AYVAZ (1977 Ballıcaspor Klb. Ant.) hakkında; 01.01.2017 tarihinde oynanan Akınspor- 1977 Ballıcasppor (Giresun) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

21-1977 Ballıcaspor Klb. hakkında; 01.01.2017 tarihinde oynanan Akınspor- 1977 Ballıcasppor (Giresun) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

22-Mehmet Ali ÇETİNER(Muş Spor FC Klb. T.Sor.) hakkında;08.01.2017 tarihinde oynanan Muşspor FC- Ağrı 1970 Spor BAL müsabakasında savunma doğrultusunda kıdemli yardımcı hakemden (1 nolu hakem) ayrıntılı ek rapor istenmesine (10.01.2017 Tedbirli),

23-Kurtalan Spor Klb. hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanan Kurtalanspor- Mardin 47 Spor BAL müsabakasında çıkan saha olayları nedeni ile 1 maç seyircisiz oynama ve 2500 TL para cezası verilmesine,



24-Karahallıspor Klb. İTİRAZI hakkında; 06.11.2016 tarihinde oynanan Esentepespor- Karahallıspor (Uşak) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

25-Yozgat Çamlıkspor Klb. İTİRAZI hakkında; 30.10.2016 tarihinde oynanan Yozgat Çamlıkspor - İl Özel İdarespor (Yozgat) Amatör Ligi müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

26-Yıldırım Beyazıt Şafak Spor Klb. hakkında; 08.01.2017 tarihinde oynanması gereken Kayseri Atletik Spor- Yıldırım Beyazıt Şafak Spor Bölgesel Kadınlar 3. Ligi müsabakasına aynı sezon içinde ikinci kez gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine,

Av.Tacar ÇAĞLAR Amt.Fut.Dis.Krl.Bşk.