28 Aralık 2016 00:29

Galatasaray'da Vegard Forren konusunda olumlu gelişmeler var. Vegard Forren ile anlaşıldı ancak şu an için beklemeye geçildi.

Mali yönden kriz içinde bulunan Galatasaray yönetimi hafta sonuna kadar peşinde koştuğu, Andrea Ranocchia, Rafael Toloi ve Evgen Khacheridi'den birisi ile anlaşma yapamazsa son çare olarak bonservisi elinde bulunan Vegard Forren'e imza atıracak.

Norveçli stoper için 500 bin Euro'su imza parası olmak üzere yılda 1 milyon Euro'dan 3 yıl için 3.5 milyon'luk bir teklif yapıldı. Ön protokoller yapıldı. 31 Aralık'ta Molde ile sözleşmesi biten Forren'le diğer adaylarla sözleşme yapılamaması durumunda imzalar atılacak.

Vegard Forren kimdir?

28 yaşındaki Norveçli stoper sol ayağını kullanıyor. 1.86 boyundaki oyuncu Molde altyapısında yetişti. Bir dönem Southampton forması giyen Forren daha sonra tekrardan Molde'ye döndü.

Forren, bu sezon takımıyla 37 maça çıkarken, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Vegard Forren'in transfermarkt değeri 1.6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Forren'in sözleşmesi bu ay sonu bitiyor.