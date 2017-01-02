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Stelmet - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta maçında Stelmet’e konuk olacak. Peki Stelmet - Beşiktaş Sompo Japan maçı hangi kanalda saat kaçta?


02 Ocak 2017 20:50


Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta müsabakasında, Polonya temsilcisi Stelmet’le deplasmanda karşılaşacak.

E Grubu’ndaki 10 maçında 8 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, lider durumda bulunurken, 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle Stelmet ise 6. sırada yer alıyor.

Zielona Gora kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, 3 Ocak Salı günü TSİ 20.30’da başlayacak ve A SPOR'dan canlı yayınlanacak.

E Grubu’nda 11. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

1 Beşiktas Sompo Japan 10 8 2 810 738 18
2 MHP Riesen 10 7 3 830 744 17
3 AEK 10 6 4 807 711 16
4 Partizan 10 6 4 746 748 16
5 Dinamo Sassari 10 4 6 772 770 14
6 Stelmet 10 4 6 732 757 14
7 Proximus Spirou 10 4 6 733 790 14
8 Szolnoki Olaj 10 1 9 689 861 11

Etiket: beşiktaş, stelmet



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