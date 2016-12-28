28 Aralık 2016 00:09

Beşiktaş gibi Galatasaray'da yana döne stoper arıyor... sarı-kırmızılılarda listeye hergün yeni bir isim girerken, son bomba Ukrayna'dan geldi.

Sport-1 kanalı Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Evgen Khacheridi için teklif yaptığını duyurdu. 1.98'lik dev stoper için Türk ekibinin Kiev'e 1 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın daha önce Spartak Moskova'dan Salvatore Bochetti'yi de istediği ama Rusların yüksek bonservis talebi yüzünden transferin gerçekleşmediği iddia edildi. Galatasaray'ın Khacheridi'nin, Dinamo Kiev'le sözleşme imzalamayı reddetmesini kullanmaya çalıştığı da hatırlatıldı.

Evgen Khacheridi kimdir?

29 yaşındaki Evgen Khacheridi, stoper bölgesinde görev yapıyor. Evgen Khacheridi, şimdiye kadar ülkesi dışına hiç çıkmadı.

Olkom altyapısında yetişen Evgen Khacheridi, Volyn Lutsk'a oradan da Dinamo Kiev'e transfer oldu.

1.98 boyundaki Evgen Khacheridi, bu sezon 32 maça çıktı ve 2 kez de fileleri havalandırdı.