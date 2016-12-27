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Spor Toto Süper Lig’de kart dosyası

Spor Toto Süper Lig’in 16 haftalık ilk bölümünde en fazla sarı kartı Trabzonspor, kırmızı kartı ise Gaziantepspor gördü.


27 Aralık 2016 13:00


AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, sezonun 16 haftalık ilk periyodunda görev yapan hakemler, 686 sarı, 41 kez de kırmızı kartlarına başvurdu.

Ligin ilk yarısında 11 puanla 17. sırada yer alan Gaziantepspor, 5 kırmızı kart görerek bu alanda ilk sırada yer aldı. Muhammed İldiz, Abdulkadir Kayalı, Rajtoral, Mohomed ve Kolar kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.

Bursaspor ve Kardemir Karabükspor dörder, Antalyaspor, Kayserispor ve Adanaspor ise üçer kırmızı kartla Gaziantepspor’un ardından sıralandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer kez Beşiktaş ise bir kez kırmızı kartla tanıştı. Galatasaraylı futbolcular ise ligin ilk yarısını sakin geçirerek kırmızı kart görmedi.

Sarı kart istatistikleri

Trabzonsporlu futbolcular ilk yarıda gördükleri 53 sarı kartla bu alanda ilk sırada yer aldı.

Bordo-mavililerin ardından Kayserispor 47, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor 41’er, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor ise 40’ar kez sarı kart gören ekipler oldu.

Ligde en fazla kırmızı kart 7. haftada çıkartıldı. Bu haftada hakemler oynanan 9 karşılaşmada 6 kez kırmızı kartlarına başvurdu. 12. haftada 5, 13 ve 14. hafta ise dörder kez kırmızı kart çıkartılan haftalar oldu.

Ligin 10. haftası ise sakin geçti. 9 müsabakada görev alan hakemler kırmızı kartlarını cebinden çıkarmadı.

Kart raporu

Süper Lig’in ilk 16 haftasında takımların gördükleri kart sayıları şöyle:

TAKIMLAR Sarı Kırmızı

Akhisar Belediyespor 41 2
Antalyaspor 41 3
Beşiktaş 33 1
Bursaspor 31 4
Çaykur Rizespor 37 2
Fenerbahçe 35 2
Galatasaray 38 0
Gaziantepspor 36 5
Gençlerbirliği 35 1
Medipol Başakşehir 33 2
Osmanlıspor 40 2
Kasımpaşa 36 2
Kayserispor 47 3
Atiker Konyaspor 30 1
Trabzonspor 53 2
Adanaspor 39 3
Alanyaspor 41 2
Kardemir Karabükspor 40 4

TOPLAM 686 41

Kaynak: AA



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