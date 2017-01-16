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Spor dünyasından teröre lanet

Spor dünyası Diyarbakır'daki terör saldırını lanetledi.


16 Ocak 2017 23:27

Spor dünyası Diyarbakır'daki terör saldırını lanetledi.

Futbol Federasyonu: "Terörü lanetliyoruz!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Diyarbakır'daki hain terör saldırısı sonrası şehit polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Emniyet Teşkilatı ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Diyarbakır'ın Sur ilçesinde alçakca düzenlenen terör saldırısında polislerimizin şehit olduğunu, bazı polis memurlarımızın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Hain saldırıda hayatını kaybeden şehit polislerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Emniyet Teşkilatı ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize geçmiş olsun dileriz."

Fenerbahçe Kulübü: "Terörü lanetliyoruz"

Fenerbahçe Kulübü, Diyarbakır'daki hain terör saldırısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polislerimize hain bir terör saldırısı düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu hain saldırıları nefretle kınıyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

Beşiktaş Kulübü: "Terörü Lanetliyoruz"

Beşiktaş Kulübü, Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Diyarbakır'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında şehitler olduğunu ve yaralıların bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör saldırılarının asla amacına ulaşamayacağını yinelerken, milletimiz tek ses, tek vücut olarak bu alçak oyunu bozacaktır.

Diyarbakır'daki alçak terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Milletimizin başı sağolsun."

Kaynak: DHA

Etiket: diyarbakır


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