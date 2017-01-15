15 Ocak 2017, Pazar
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Sow: Rövaşatalara karşı zaafım var

Fenerbahçe'nin yıldızı Moussa Sow, AFCON öncesi FIFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.


15 Ocak 2017 11:47

Fenerbahçe'nin yıldızı Moussa Sow, AFCON öncesi FIFA'nın resmi sitesine konuştu.

Senegalli yıldız, 'ters Sow' fenomeni için "Çok hoş görüntülerdi. Hepsini çok eğlenceli buldum. Bunlar her zaman karşılaştığınız görüntüler değil" cevabını verdi. "estetik gollerin sırrı ne?" sorusuna ise, "Bunun bir sırrı yok ya da bu röveşataları atmak için özel bir çalışma yapmıyorum. İçgüdüsel bir şey. Eğer deneyebileceğimi hissediyorsam, deniyorum. Ama olağanüstü bir vuruş tekniği olarak röveşatalara karşı bir zaafım olduğu doğru" cevabını verdi.

Kaynak: Fotospor

Etiket: sow, fenerbahçe


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