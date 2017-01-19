Sosa'nın menajeri açıkladı: Fenerbahçe...

19 Ocak 2017 13:53

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosa'nın menajeri Bilardo, "Fenerbahçe'nin AC Milan'la Sosa için anlaştığı iddiası doğru değil. Ayrıca ben de şu anda İtalya'dayım ve buraya geldiğimden bu yana Fenerbahçe'den kimseyle görüşmedim. Sosa yaz döneminden daha güçlü. İkinci yarıyla ilgili beklentisi çok yüksek. Umutlu. Milan'da devam etmek istiyor. Burada olmaktan dolayı çok mutlu. Milan'ın onun için yaptığı harcamanın karşılığını vermek için bütün gücüyle çalışıyor. Milan onun için 8.5 milyon Euro ödedi. Kendini Milan'a karşı borçlu hissediyor ve bunun karşılığını performansıyla vermek en büyük amacı" dedi.

MİLAN SOSA İÇİN KAÇ PARA İSTİYOR?

Somut bir teklifin gelmesi durumunda Milan'ın yönetiminin parasal beklentisinin ne olacağı yönündeki soruya ise Bilardo, "Elbette 8.5 milyon Euro'nun çok üzerinde olacak. Ayrıca biz bunu Milan'la hiç konuşmadık. Çünkü bizim aklımız transferde değil. Zaten resmi teklif almadık Türkiye'den. Fakat dünyanın her yerinde bir takım aracılar vardır. Aracılar her dönemde vardır ve sondaj yaparlar, transferin olup olmayacağını öğrenmeye çalışırlar. Ama Sosa burada mutlu, ben Fenerbahçe'den ya da Türkiye'den hiç kimseyle direkt olarak konuşmadım. Türkiye'den benim ortağımı aradılar mı bilmiyorum; ama beni aramadılar. Milan'ı da aradıklarını sanmıyorum; çünkü olsa bana söylerlerdi. Resmi bir hiç bir teklif almadık. AC Milan'la sürekli kontaktayım" ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASININ GERÇEK SEBEBİ NEYDİ?

Jose Sosa'nın Beşiktaş'tan ayrılış sürecine de değinen Favio Bilardo, "Zaten söylemişti. Ailevi bir takım nedenler. O değişiklik yapmaya ihtiyacı olduğunu düşündü. Ve iyi bir teklif aldı. Bu ayrılık kararını Türkiye'nin özel koşullarına bağlamamak gerekiyor. Tamamen kişisel bir karar. Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Milano'da yaşamak ailesinin de istediği bir durumdu. Burada oynamak onun için büyük bir onur. Bütün futbolcular için Milan'da oynamak bir hayaldir. Bir kez daha yineliyorum. Sosa'nın aklı sadece Milan'da... Burada başarılı olmak istiyor" şeklinde konuştu.

İYİ TEKLİF AYRILMA KARARI VERMESİNE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Bilardo, Arjantinli oyuncunun Milan'da kalmak istediğini döne döne vurguladı; fakat kapıyı tamamen kapatmadı: "Geleceği bilemem. Ama ben bugünden bahsediyorum. Bugün Milan'da oynamak istiyor. İki yıl daha kontratı var. Başarılı olmak istiyor. Milan'la hedeflere gitmek arzu ediyor. Henüz 4 ay geçti. Sabırla fırsat bekliyor. Bunu bulduğunu kalitesini gösterecek" dedi.

MİLAN GİT DER Mİ?

Çin'den resmi teklif almadıklarını belirten Favio Bilardo, "Ne Çin'den ne de başka bir ülkeden resim teklif almadık. Ayrıca bugün resmi bir teklif gelse bile ne Sosa ne de Milan'ın bunu değerlendirmek istiyor" diye konuştu.