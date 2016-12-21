21 Aralık 2016 13:45

Sezon başında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'a transfer olan Arjantinli'yi yeniden kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Sosa'ya öncelikle sezon sonuna kadar kiralama teklifini sundu.

31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın teklifine olumsuz yanıt verirken, kariyerine Milan'da devam etmek istediğini iletti. Siyah beyazlı yöneticilere İtalya'ya uyum sürecini geride bıraktığını ve Milan'a katkı sağlayacağına inandığını aktaran Sosa, "28 Aralık'ta Arjantin'de düğünüm var. Daha sonra İtalya'ya dönerek Milan için oynamaya devam edeceğim. Teklifiniz için teşekkür ederim ama Milan'a transfer olduktan 6 ay sonra geri dönmeyi düşünmüyorum. Kulübümün bana yaptığı yatırmın karşılığını vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Serie A'da 6 kez Milan forması giyen Arjantinli, skora katkı sağlayamadı. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğuna önemli paya sahip olan Sosa, görev yaptığı 41 maçta 9 gol-12 asistlik performans sergilemişti.

Fenerbahçe de bir süre önce Sosa için girişimde bulunmuş, ancak 31 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli ekibe de aynı yanıtı vermişti.