Sosa yoksa Valbuena var

19 Ocak 2017 00:14

Fenerbahçe yönetimi aynı oyuncular etrafında dolanıp duruyor... Mehmet Ekici, Jose Sosa, Hatem Ben Arfa ve Mathieu Valbuena.

Fenerbahçe daha önce ''hayır'' cevabı alınmasına rağmen önce Sosa'nın kapısını çaldı.

İddialara göre Çarşamba günü de Lyon ile Valbuena için bir görüşme yapıldı. Lyon'la yapılan görüşmede Fransız ekibi teklifi kabul ederken, Fenerbahçe'nin bir kez daha Valbuena ile görüşme yapmasının beklendiği bildirildi.

Valbuena kimdir?

32 yaşındaki Valbuena'nın Lyon ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordeaux altyapısında yetişen Valbuena, Langon FC, Libourne, Marsilya ve Dinamo Moskova takımlarında forma giydi.

Valbuena, bu sezon 20 maçta forma giyerken 5 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi.

Sosa'nın menajerinden üzen açıklama

Bu arada Sosa’nın menajeri Favio Bilardo, "Sosa Milan'da mutlu ve kesinlikle kalmak istiyor. Türkiye'den ayrılarak Milan'a gelmek için her şeyi yaptı. Birkaç ay sonra geri dönmek için neden yok. Her transfer döneminde onun için dünyanın farklı yerlerinden teklifler oluyor. Sadece Milan'ı düşünüyor" dedi.