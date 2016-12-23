23 Aralık 2016, Cuma
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Sosa transferinde son dakika

Beşiktaş'ın Milan'a 7 milyon Euro'ya sattığı Jose Sosa başka takıma transfer olmak üzere.


23 Aralık 2016 01:14


Fenerbahçe'ye transfer edileceği konuşulan Jose Sosa tatil için Arjantin'e döndü... burada kendisini eski takımına getirmek isteyen Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron'la bir araya geldi. Veron, yıldız oyuncuya yuvasına dönmeyi teklif etti. Sosa'nın bu teklife olumlu cevap verdiği 1.5 sezon için Estudiantes'de kiralık olarak forma giyebileceği iddia edildi.

Arjantin basını, Estudiantes'in eski oyuncusu Sosa'yla ilgilendiğini açıklamıştı. Sosa'nın Milan'da rahatsız olduğunu aktaran Ole gazetesi, futbolcuyla ilgili yeni bir gelişmeyi kaleme aldı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Fenerbahçe, Jose Sosa, son dakika transfer, Estudiantes



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