09 Ocak 2017, Pazartesi
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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri 9 Ocak Pazartesi

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor. Yeni stadında çıkış yakalamak isteyen fırtınada giden futbolcular netleşmeye başlarken yeni isimlerde takıma kazandırılmaya çalışılıyor. İşte Son dakika Trabzonspor transfer haberleri 9 Ocak Pazartesi


09 Ocak 2017 17:51

Trabzonspor transferde bombayı patlattı. Akhisar'ın golcüsü Rodallega ve kulübüyle anlaşma sağlandı. Tranfserin açıklanması en meselesi. Bordo-mavili takımda golcü oyuncu dışında transfer çalışmaları devam ediyor. Bir çok isim yine gündemde. İşte gidecek ve gelecek futbolcularla ilgilil tüm haberler fanatik.com.tr farkıyla bu sayfada...

TRABZONSPOR RODALLEGA'YI KADROSUNA KATTI

Savunma hattındaki problemleri Mas, Pereira ve Caceres gibi takviyelerle aşmayı planlayan Trabzonspor’da artık tüm çalışmalar golcü transferi üzerinden sürdürülüyordu. Ve beklenen son gece geç saatlerde gerçekleşti.

Süper Lig’in ilk yarısında en az gol atan takımlarından biri olan ve sorunu bir an önce çözmenin hesaplarını yapan Bordo-Mavililer, Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı.

"RODALLEGA ÇOK İYİ TRANSFER"

Fanatik Gazetesi yazarı Yazarımız Erman Özgür, Trabzonspor ile anlaştığı iddia edilen Rodallega'yı yorumladı.

YANAL'TAN YUSUF VETOSU

PTT 1. Lig ekibi Samsunspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, kendisine önerilen iki Trabzonsporlu oyuncu Ramil Sheidaev ve Akakpo’yu istemediği öne sürüldü.

Tecbüreli teknik adamın Bordo-Mavili ekipden 2 oyuncu yerine Yusuf Yazıcı’yı istediği ancak bu transfere Ersun Yanal’ın karşı çıktığı öğrenildi. Böylelikle Trabzonspor ile Samsunspor arasındaki transfer görüşmeleri de şimdilik askıya alınmış oldu.

MUHAMMET DEMİR ANTEP'E İMZA ATTI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor’dan Muhammet Demir’i kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Muhammet Demir’in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda genç oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

MUSTAFA YUMLU AKHİSAR'DA

Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, Akhisar Belediyespor ile anlaştı. İmzaların 1-2 gün içerisinde atılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da değişim rüzgarı devam ediyor. Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Bordo Mavililer'de Mustafa Yumlu, Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor ile anlaştı.

Tecrübeli savunma oyuncusunun kendisini Akhisarsporlu yapacak imzayı 2 gün içerisinde atacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR GÜRAY'I 2 MİLYONA SATTI

Trabzonspor Kulübü, Güray Vural’ın Kayserispor’a transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Güray Vural’ın Kayserispor Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli 2 milyon 163 bin 500 TL’dir” ifadelerine yer verildi.

OLCAY ŞAHAN: TRABZON'A GİTMEYE HAZIRIM

Orta saha transferi için çalışma yürüten Trabzonspor’un gündemine çok önemli bir isim giriş yaptı. Bordo-Mavililer’ın, Beşiktaş’ta Ryan Babel’in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için Kartal’la temasa geçtiği öğrenildi.

Dün menaceriyle Antalya’da bir araya gelen Olcay’ın da, “Şu anki takımda görev yapma şansım oldukça az. Şartlar elverirse Trabzon’a gitmeye hazırım” sözleriyle transfere yeşil ışık yaptığı öğrenildi.

Trabzonspor ara transferi gelenler Ocak 2017

Martin Caceres - Juventus- İmza bekleniyor
Hugo Rodallega - Akhisar Belediyesi -Anlaşma sağlandı -İmza bekleniyor.
Fabian Castillo – FC Dallas
Emmanuel Mas – San Lorenzo
Joao Pereira - Sporting Lisbon
Carl Medjani - Leganes

Trabzonspor gidenler

Muhammet Demir - Gaziantepspor
Güray Vural - Kayserispor

Trabzonspor ile ismi anılan futbolcular

Olcay Şahan, Yasin Öztekin, Aatıf Chahechouhe, Ryad Boudebouz, Eduardo da Silva, Moussa Konate, Ömer Ali Şahiner, Ashley Young, Ivelin Popov, Deniz Türüç


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