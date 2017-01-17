17 Ocak 2017 17:24

Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Olcay Şahan ile güçlendiren bordo-mavili takım rodayı diğer bölgelere yapılacak transferlere çevrildi. Caceres transferinin bittiği iddia edildi. Bordo-mavili takımın istediği Ganso için Fenebahçe de devreye girdi. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri 17 Ocak Salı

CACERES BİTTİ İDDİASI

Trabzonspor'un, uzun süredir beklemede olan Martin Caceres transferini sonuçlandırdığı iddia edildi. Güney Amerika basını 29 yaşındaki futbolcunun bordo mavililerle anlaştığını açıklarken bu akşam İstanbul'da olmasının beklendiği öne sürüldü.. Ayrıca Martin Caceres'in Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

CHEDJOU DÜNYALARI İSTEDİ



Yeni sözleşmesini 3 yıllık yapmak istediğini Trabzonsporlu idarecilere aktaran Chedjou’nun menajeri, yıllık ücret olarak ise G.Saray’dan kazandıklarını yani 2.2 milyon Euro’yu talep etti. Ancak bu ücreti fazla bulan Karadeniz ekibi pazarlık masasından kalkmasa da ilk iştahını kaybetmiş durumda.



Başka takımlarda istediği rakama ulaşmayan Chedou’nun bu isteği fazla olsa da taraflar masayı terketmedi... G.Saray ise şimdilik sessizce beklemede...

GANSO İÇİN FENERBAHÇE DEVREDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin ardından bir bayka transferde daha karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde Trabzon'a getireceği Sevilla'nın Brezilyalı 10 numarası Ganso için Fenerbahçe'nin de resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

RODALLEGA'DA MUTLU SON

Ligin ikinci yarısı başlamasına rağmen beklenen golcü takviyesini henüz yapmayan Trabzonspor’da, Başkan Muharrem Usta devreye girdi ve Hugo Rodallega transferi bitti... Akhisar Belediyespor ile geçen hafta anlaşılmasına rağmen oyuncuyu ve menacerini ikna etmekte bir hayli zorlanan Bordo-Mavililer’de Usta, dün son bir hamle yaptı.

Taraflar bu kez masadan el sıkışarak kalktı. Hugo Rodallega’nın senelik 1.8 milyon Euro civarında bir ücret kazanması beklenirken, 2.5 yıllık mukavele için anlaşıldı. Transferin bu kadar uzamasının sebebine ise FANATİK ulaştı. Sezon başında da gündemde olan Rodallega konusunda o zaman görüşmeleri Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın yürütmüştü. Yazın kurulan temaslarda Rodallega’nın menaceriyle Aydın’ın ciddi sıkıntılar yaşadığı ve bu nedenle oyuncunun menacerinin devre arasında ikna edilmekte zorlanıldığı öğrenildi.

Yumlu artı para

Her şeye rağmen Rodallega konusunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor’un, artık KAP açıklaması yapması bekleniyor. Akhisar’a ise takasta Mustafa Yumlu gönderilecek. Bir miktar da para ödenecek. 29 yaşındaki Yumlu’nun da maddi konularda Akhisar Yönetimi ile anlaşmaya vardığı belirtildi. (Serhat Demirtaş)

MUSTAFA YUMLU AKHİSAR'A GİDİYOR

Fırtına’nın Rodallega transferinde Ege ekibine bonservis bedelinin yanı sıra önerdiği Mustafa Yumlu’nun da bugün Akhisar yönetimiyle masaya oturacağı öğrenildi. Kamp döneminde Trabzonspor ile ipleri koparan 29 yaşındaki oyuncunun Akhisar’ın önereceği sözleşmeyi kabul etmesi bekleniyor.

GENÇ YUSUF 1.3 MİLYON KAZANDIRDI

Trabzonspor’un Bursaspor deplasmanında elde ettiği 2-1’lik galibiyette 1 gol, 1 asistle başrol oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın Bordo-Mavili ekipten aylık 5 bin Lira kazandığı öğrenildi.

Sezon haşında asgari ücret olan maaşına zam yapılan, bu sezon ise Fırtına’da 5 resmi maçta 3 gol, 5 asist üreterek tüm oyunculardan daha fazla skora katkı yapan genç yıldız adayı, Bursa maçında alınan galibet sonrası takımına tam 1.3 milyon Lira kazandırdı.

Trabzonspor ara transferi gelenler Ocak 2017

Martin Caceres - Juventus- İmza bekleniyor

Hugo Rodallega - Akhisar Belediyesi -Anlaşma sağlandı -İmza bekleniyor.

Fabian Castillo – FC Dallas

Emmanuel Mas – San Lorenzo

Joao Pereira - Sporting Lisbon

Carl Medjani - Leganes

Olcay Şahan - Beşiktaş

Trabzonspor gidenler

Muhammet Demir - Gaziantepspor

Güray Vural - Kayserispor

Trabzonspor ile ismi anılan futbolcular

Ryad Boudebouz, Eduardo da Silva, Moussa Konate, Ömer Ali Şahiner, Ashley Young, Ivelin Popov, Deniz Türüç