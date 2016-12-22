22 Aralık 2016 14:44

Bilgisayarlarını günde 10 saat açık tutmaları halinde üyelerine binlerce dolar kazandırmayı vadeden, Türkiye'de de 100 bini aşkın üyesi olan saadet zinciri 'Kairos'ta ödeme krizi patlak verdi.

Aylardır para alamayan çok sayıda üyenin battığı belirtildi. Sistem, adını mitolojideki 'fırsat tanrısı' Kairos'tan alıyor

Kairos sistemine üye olanların kişisel bilgisayarının hard diskindeki belli bir alanın kiralanması ve bu bölüme şirketlerin verilerinin depolanması mantığıyla çalıştığı ileri sürülen ve hakkında yeni bir saadet zinciri olduğu yönünde iddialar olan Kairos’ta üyeler, ödeme kriziyle karşılaştı.

Türkiye’de üye sayısı 100 bini geçen ve vadettiği aylık kazanca göre 125 ila 2 bin 777 dolar ödenerek girilen sistemde üyeler, zincirine ekledikleri her bir halkadan da gelir kazanıyor.

Türkiye’de 2015 yılından bu yana üye toplayan ve adını mitolojideki fırsat tanrısı “Kairos”tan alan Londra merkezli sisteme son 6 ayda 50 bine yakın kişi üye oldu.





ALT GRUP PARA ALAMIYOR

Habertürk'ün haberine göre, üyelerin ‘lider’ olarak tanımladıkları kişiler lüks arabalarla, yurtdışı seyahatlerinde ve umre turlarında pozlar verirken, para ödeyerek sisteme yeni giren üyeler vaat edilen kazancı alamamaktan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine sistemdeki liderler, mağdur üyelerden 25 Kasım’ı beklemelerini istedi. Verilen tarihte de sorun çözülmeyince bu kez, şirket yönetimiyle toplantı için Ukrayna’ya gidileceği açıklandı ancak buradan da çözüm çıkmadı. Habertürk’ün görüştüğü üyeler, aylardır ödeme yapılmadığını ve dolandırıldıklarını düşündüklerini iddia etti.

‘SON EMRİ UYGULUYORUZ’

Çok sayıda üye, sisteme girerken alınan banka kredileri nedeniyle yaşanılan mağduriyetlere dikkat çekti, bir grup üye ise hesaplarının herhangi bir açıklama yapılmadan kapatıldığını iddia etti. Liderler, üyelere önce ödeme sistemlerinde bir sorun olduğunu ardından da usulsüz üyelikler nedeniyle şirketin tüm üyelikler üzerinde inceleme başlattığını duyurdu. Bazı üyeler de, sistemdeki aktif hesaplarını vadedilen kazancı alamadığı için sosyal medya aracılığıyla satışa çıkardı. Binlerce dolar ödeyerek sisteme giren ancak herhangi bir kazanç elde edemeyen Dilek A., “Bir belirsizlik var. Şirketin hiçbir açıklaması yok. Şu an çok büyük mağduriyet söz konusu. Biz şu an son emri uygulayıp bekliyoruz ama sonuç belli. Yakında ‘Büyük Kairos vurgunu’ diye duyarsınız” dedi.,

‘ÇÖZÜLDÜ’ DEDİ!

Sistemin Türkiye’deki liderlerinden D.F. de sorunun çözüldüğünü iddia etti.

Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İngiltere ticaret sicili kayıtlarına göre yalnızca ‘1’ personeli bulunan Kairos’la ilgili şikâyetler üzerine başlattığı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

FACEBOOK ÜZERİNDEKİ PAYLAŞIMLARLA ÜYE TOPLUYOR

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin temmuz ayında yaptığı habere göre, özellikle Facebook üzerindeki paylaşımlar ile sisteme üye kazandıran Kairos, İngiltere’de kurulu bir şirket. Şirketin kayıtlarına göre Kairos Teknoloji, Temmuz 2014’te kuruldu.

Çeşitli illerde yapılan otel toplantıları ile üye kazandırılan Kairos’a, daha fazla kazanç elde etmek için, kimileri evini, arabasını, altınlarını satarak dahil oluyor. Temmuz ayındaki rakamlara göre, Türkiye’den 50 bine yakın kişi üye yapılmıştı. Bu kişilerden toplanan paranın tutarı ise 25 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Bugün sistemin Türkiye'de 100 binden fazla üyesi bulunuyor.



BİLGİSAYARINIZI GÜNDE 10 SAAT AÇIK TUTUN

Sistemin işleyişi ve kazanç modeli ise şöyle açıklanıyor: “Kairos Teknoloji, dünya devi kimi şirketlerin verilerinin güvenli bir biçimde korunmasını sağlıyor. Kairos’a teslim edilen şirketin verileri, Kairos’un sunucularında tutuluyor, bu verilerin şifreleri ise dünyanın çeşitli yerlerindeki üyelerin bilgisayarlarında tutuluyor. Böylece, bu verilere yönelik bir siber saldırı imkânsız hale geliyor.” Yine, yapılan sunumlara göre, Kairos, kendisine üye olan kişinin bilgisayarında bulunan hard diskindeki boş alanı kiralıyor ve bunun için saatlik ücret ödüyor. Kairos’da öne çıkan söylemi ise, “Bilgisayarını günde 10 saat açık tut para kazan” şeklinde.





PAKETE GÖRE KAZANÇ VAADİ

Sistemin kazanç modeli de ayrıntılı olarak paylaşılıyor. Buna göre, Kairos’a dahil olmak isteyen kişi, şirketin sunduğu 4 paketten birini satın almak zorunda. Her bir paketin ücreti ve vaat ettiği kazanç miktarı da farklı.

* (Yine temmuz ayı verilerine göre) Standart adı verilen ve girişte 125 dolar olarak alınan ücreti yatıran kişi ayda 26, yılda ise 312 dolar kazanıyor.

* Kira geliri en yüksek paket olarak tanıtılan, ‘platin’ paketin bedeli 2 bin 777 dolar. Bu paketi alan ve sisteme giren kişi, ayda 578, yılda ise 6 bin 936 dolar kazanıyor. Platin paket sahiplerine yıllık 7 bin doların yanı sıra, her ay 200 dakikalık konuşma paketi de bonus olarak veriliyor. Konuşma paketi için “Kriptolu, takip edilemez, dinlenemez” deniliyor.



EVİNİ, ARACINI SATANLAR VAR

Dört paketten birini alanların elde ettiği kazanç ‘pasif kazanç’ olarak ifade edilirken, bir de yüksek kazanç imkânının olduğu belirtiliyor. Bu da, sisteme üye kazandırarak elde ediliyor. Üye olan kişi, başkasının da sisteme girmesini sağlarsa, bu kez de yüzde 15 komisyon alıyor. Bu şekilde, daha fazla kazanç elde etmek için sisteme giren kişi bu kez çevresindeki kişileri üye yapmaya başlıyor. Sisteme dahil edilen üye sayısına göre de kariyer unvanları alınıyor. Sisteme girmek için bazı kişiler ev, araba, altın satarken, kimileri de kredi çekiyor. Kairos'un Türkiye'deki ağı ağırlı olarak Facebook hesapları üzerinden ve otel toplantıları sayesinde oluşturuluyor.

Dinçer Gökçe'nin haberinde uzmanların şu görüşlerine de yer verilmişti:



UZMANINDAN ‘HAPİS’ UYARISI

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar ise, konunun güvenlik yönüne işaret etti. Dünya devi şirketlerin, verilerini, bu türden tabela firmalara vererek koruma aldırmasının söz konusu olmadığına işaret eden Sansar şunları kaydetti:

“Bunun ciddiye alır yani dahi yok. Bu türden işleri daha çok illegal kişi veya grupların yaptığını görüyoruz. Düşünün, Türkiye’deki 200-250 bin bilgisayarı zombi bilgisayar olarak kullandıklarında, bunlarla, hem Türkiye’deki herhangi bir yere veya başka bir ülkeye siber saldırı düzenleyebilirler. Bilgisayarınızın denetimini alan bu gruplar, bu cihazlarda kimi zaman, ele geçirdikleri kredi kartı bilgilerini, kimi zaman çocuk pornosu ile ilgili bilgileri tutuyor. Ve insanların bundan haberi yok. Yarın öbür gün olay soruşturma konusu olduğunda, benim bundan haberim yok diyemezsiniz ve direk hapse atılırsınız. Çevremden de, bu sisteme giren memurların olduğunu duydum. Memuriyet hayatları biteceği gibi, başları da derde girer.”



YATIRILAN PARALAR BATAR

Sistemin işleyişini inceleyen Av. Kemal Özdemir, “Sistem bir tür piramit sistem işleyişini andırıyor. Piramit satış sisteminde üyelerin yatırdıkları paraların batması kaçınılmaz sondur. Bununla beraber beklenen gelirlerin elde edilmesi de mümkün değildir. Çünkü bu sistem matematiksel açıdan sürdürülebilir bir sistem değildir. Nakit paranın kesilmesi ve hatta azalması halinde sistem tıkanır ve çöker. Türkiye'de fiilen satış yapan ve fatura kesmeyen yabancı şirketler hakkında vergi cezası gündeme gelebilecektir. Türkiye’de şirketi olmayan bir firma bu işi yapamaz. Doğrudan satış belgeleri de yok. Bu sistem üzerinden satış yapanlar, sisteme üye kazandıranlar Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş olan dolandırıcılık suçundan yargılanırlar. İnsanların uzak durmasında yarar var” dedi.