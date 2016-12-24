24 Aralık 2016, Cumartesi
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Son Dakika: KPSS DHBT sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.


24 Aralık 2016 21:42


ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan KPSS DHBT-2016 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

DHBT SINAVLARI HANGİ ALANDA YAPILDI?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi DHBT sınavı 4 Aralık Pazar günü saat 09:30'da gerçekleştirildi. Adaylara 40 sorudan oluşan test için 60 dakika süre tanındı. Tüm öğrenim düzeyleri için sorulan ilk 20 soru temel din bilgisinden geldi.

DHBT - 1 'de adaylara İslam İnanç Esasları - İslam İbadet Esasları - Kur'an Tarihi - Siyer - İslam Ahlakı alanlarından soru yöneltildi.

DHBT - 2 'de ise Tefsir - Fıkıh - Hadis - Akaid ve Kelam - İslam Tarihi - Dinler ve Mezhepler - Dini Hitabet ve Öğrenim durumlarına göre belirlenen program müfredatlarından sorular yer aldı

DHBT SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DHBT PUAN HESAPLAMASI

DHBT sonuçları açıklandı. Peki, DHBT puan hesaplaması nasıl yapılıyor? Hesaplamaları adaylar kendileri hesaplayarak veya hazır hesaplama sitelerini kullanarak yapabilirler. DHBT sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. DHBT sınavına katılan adayların KPSS puanlarının yanında, öğrenim düzeylerine göre KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacak. Ancak puan hesaplamasında baz alınan faktörler değiştiği için puanlarda kaymalar olabilir.

Kaynak: A.A.

Etiket: kpss, dhbt



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