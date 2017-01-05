05 Ocak 2017, Perşembe
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Son dakika: İzmir Adliyesi önünde patlama

İzmir kent merkezinde saat 16.10'da patlama meydana geldi. Bayraklı'da bulunan İzmir Adliyesi yakınındaki patlama kentin büyük bölümünden duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


05 Ocak 2017 17:02


İzmir'de bombalı araç saldırısında 1 polis memuruyla 1 mübaşir'in şehit olduğu bildirildi.

İzmir'de görgü tanığının ifadesine göre; "Terörist LPG 'li bombalı araçla yaya yürüyen polis memuruna çarpıyor. Adliye önündeki polis kontrol noktasına geldiğinde araçtan iniyor ve elindeki düzenekle bomba yüklü aracı patlatıyor."

İzmir Bölge Müdürü Gökay Gök, yeterli kan stoklarının bulunduğu söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Adliyenin yanı sıra iş merkezlerinin de yoğun olduğu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ

Teröristlerden 2’si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasında çatışma bir süre daha devam etti. Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Kaynak: DHA

Etiket: izmir, patlama



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