Son dakika Galatasaray transfer haberleri 20 Ocak Cuma

20 Ocak 2017 11:29

Galatasaray'da tranfserde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ı kadrosuna katarak nokta transferler yapan cimbom forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. İlk kez Fanatik Gazetesi'nin gündeme taşıdığı Vincent Janssen ile ilgili yeni gelişme var. Takım Hollandalıları Janssen transferinde devreye girdi. Sakho ve Maicon ile ilgili son gelişmeler ve tüm detaylar 20 Ocak Cuma son dakika Galatasaray transfer haberleri...

JANSSEN HOLLANDA'NIN 1 NUMARASI

Galatasaray kulübünün şu sıralardaki 1 numaralı golcü adayı Vincent Janssen, geçtiğimiz sezon sergilediği müthiş performansla Hollanda Milli Takımı’na yükseldi. 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli Robin van Persie’nin formasını kaparak, Portakallar’ın birinci santrforu oldu.

Teknik direktör Danny Blind, milli takıma almadığından dolayı kendisini eleştiren Van Persie için, “Yeteri kadar fit olmadığından onu çağırmıyorum. Ayrıca Janssen, 2016’da çok iyi bir performans sergiledi. Onu milli takıma almamam haksızlık olurdu” demişti. Hollanda Ligi’nde geçen sezon 27 golle krallık tacını takan genç yetenek, bu performansıyla 22 milyon Euro karşılığında Tottenham’ın yolunu tutsa da, İngiltere’de aradığını bulamadı.

Hollandalılar devrede

Hem milli takımdaki yerini korumak hem de yeteneklerini geliştirmek için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 1.85’lik santrforu gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiralayıp, satın alma opsiyonunu da almanın peşinde. Bu transfer için topyekün çalışma yapan Galatasaray cephesinde, oyuncunun vatandaşları Sneijder, Riekerink ve De Jong’un da devrede olduğu belirtiliyor.



SAKHO'DA FLAŞ GELİŞME

Galatasaray’ın stoper adaylarından Mamadou Sakho, Liverpool’un artık kendisi için bittiğini ve İngiliz kulübünden kesin olarak ayrılmak istediğini duyurdu.

Fransız savunmacıyı kiralamak için devreye giren Southampton’a ise Liverpool’dan olumsuz yanıt geldi.

Bu gelişme, Liverpool’un Sakho’yu Premier Lig kulüplerine vermek istemediği şeklinde yorumlandı. 27 yaşındaki futbolcuyla İspanyol Sevilla kulübü de yakından ilgileniyor. Galatasaray Yönetimi de bu transfer için tekrar temasa geçmeye hazırlanıyor.



MAICON GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki stoper Maicon’u kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray Yönetimi, önemli bir engelle karşılaştı ve şimdi bunu aşmaya çalışıyor.

Brezilya kulübünün 6 milyon Euro’ya aldığı Sambacı’ya 12 milyon Euro serbest kalma bedeli koyduğu öğrenildi.

Bununla birlikte oyuncunun babası Maurides Roque, Maicon’un 8 yıl boyunca Avrupa’da forma giydiğini ve özlediği için ülkesine döndüğünü, Brezilya’da çok mutlu olduğunu söyledi. Sarı-Kırmızılılar ise bu gelişmelere rağmen Maicon transferi konusunda girişimlere tüm hızıyla devam ediyor. (Çağrı Davran)

BRUMA'NIN SÖZLEŞMESİ

Bruma'nın kontratı Podolski ve Chedjou'ya bağlı... Alman yıldızın transfer olup olmayacağı ve Chedjou'nun kararı iki oyuncudan sonra en çok takım arkadaşları Bruma'yı etkileyecek. Portekizli yıldızın alacağı zam, Lukas Podolski ve Chedjou'nun kararına göre kesinleşecek.

Galatasaray'la olan kontratını yenilemeyi ve 1.2 milypn Euro'luk maaşının artırılmasını bekleyen Bruma'nın yeni kontratı bütçe kısıtı ve transfer planlaması nedeniyle gerçekleşmemişti.

Chedjou gitmezse Bruma'ya artış yok!

UEFA'nın 65 milyon Euro'luk bütçe kısıtı Bruma'nın yeni, yanı zamlı sözleşmesine şu anki tabloda 6 ay rötar yaptıracak. Japonya'ya transferi gündemde olan Podolski ve kadro dışı bırakılan Chedjou ayrılmazsa Bruma'ya yeni kontrat ve ücretine de artış yapılamayacak.

Sarı kırmızılılar, şu anda takım bütçesindeki son boşluğu da 1 orta saha oyuncusu transferi ile doldurma kararı aldı. Bu transferlerle bütçedeki limit tamamlanacağı için Bruma'nın zamlı yeni sözleşmesine para kalmayacak. UEFA'nın kurallarına harfiyen uymak adına da kontratı sezon sonuna bırakılacak. Ancak henüz kadro dışı bırakılan Chedjou ve Podolski, Galatasaray'dan ayrılırsa bütçede açılacak kontenjan yeni golcü transferinin yanı sıra Bruma'nın kontratı için kullanılacak. (Hürriyet)

GALATASARAY'DA GELENLER

1- Garry Rodrigues

2- Ahmet Çalık

GALATASARAY GİDENLER

1- Salih Dursun

2- Emrah Başsan

3- Ontivero

4- Sigthorsson

5- Hamit Altıntop

6- Jem Karacan

7- Umut Gündoğan

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER

1- Michael Olunga (Forvet)

2- Maicon Pereira (Stoper)

3- Vitor Hugo (Stoper)

4- Vincent Janssen (Forvet)