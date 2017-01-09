Son dakika Beşiktaş transfer haberleri 9 Ocak Pazartesi...

09 Ocak 2017 10:40

Beşiktaş için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlıların golcüsü kim olacak en çok merak edilen soru bu... Gündemde bir çok isim var. En son iddia edilen Mandzukic oldu. Ayrıca Jackson Martinez, Pylyp Budkivsky, Lucas Pratto isimleri Beşiktaş ile anılıyor. İşte Son dakika 9 Ocak Beşiktaş transfer haberleri...

BEŞİKTAŞ'TA MANDZUKIC BOMBASI

Beşiktaş Yönetimi, Samuel Eto'o transferi son anda suya düşünce rotasını listesindeki alternatif isimlere çevirdi. Siyah-beyazlılar, Juventus’un dünyaca ünlü golcüsü Mandzukic, Çin’de top koşturan Jackson Martinez, Anzhi forması giyen Budkivsky ve Atletico Mineiro’da oynayan Lucas Pratto’dan birini kadroya katmak istiyor. Başkan Fikret Orman’ın en sıcak baktığı ismin Mandzukic olduğu ve temasların başladığı belirtildi. (Skorer)

"JÜBİLEMİ BEŞİKTAŞ'TA YAPACAĞIM"

Beşiktaş'ta kariyerinin ikinci baharını yaşayan Ricardo Quaresma; golleri, asistleri, trivelası, rabonası, göze hoş gelen futbolu ve renkli kişiliği ile taraftarların gönlünde taht kuran bir oyuncu… Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor ve Çin'den İtalya'ya kadar birçok kulüp onunla ilgileniyor…



Beşiktaşlı taraftarlara Sabah Gazetesi aracılığı ile seslenen Portekizli yıldız, "Kimse merak etmesin, sakin olun buradayım" ifadesini kullandı. Tecrübeli oyuncunun açıklamaları şöyle: "Başkanla sözlü bir anlaşmamız var. Ligler başlamadan imzalar atılır. Detayları bir hafta içinde öğrenirsiniz. Menajerlerim Çin ve İtalyan kulüplerinden teklifler olduğunu söyledi. Ancak ben ilgilenmedim, sadece Beşiktaş'la görüştüm. Çünkü son bir yıldır hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Jübilemi Beşiktaş'ta siyahbeyazlı formayla yapmak istiyorum."

ADIM ADIM MARTINEZ

Samuel Eto'o girişimlerinden sonuç alamayan Beşiktaş, eski göz ağrısı için nabız yoklamaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, bir dönem yakından ilgilendiği ancak Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'ye kaptırdığı Jackson Martinez için yeniden harekete geçti. Menajer Ahmet Bulut aracılığı ile Kolombiyalı forvetin Portekizli menajeri Jorge Mendes'e teklif götürüldü.

Beşiktaş yönetimi, Kolombiyalı santrforu, mart ayında başlayacak Çin Ligi öncesi kiralamak istiyor. Martinez'in yanı sıra Brezilyalı golcüler Alan ve Paulinho'yu kadrosunda bulunduran Guangzhou Evergrande'nin teklife olumlu yaklaşabileceği gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ'A DEV GOLCÜ

Shaktar Donetsk'in oyuncusu olan ve Anhzi'de kiralık oynayan Pylyp Budkivsky'inin menajerler tarafından önerilmesiyle Siyah-Beyazlılar bu oyuncuyu gündemine almaya karar vedi.

1.96 boyunda ve 24 yaşında olan Pylyp Budkivsky pivot santrafor özellikleri teknik direktör Şenol Güneş'in istediği golcü tipine uyuyor. Shaktar ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Budkivsky için hem Anzhi hem de Shaktar ile görüşerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Geçen sezon Zorya'da kiralık oynayan Budkivsky 34 maçta 17 gol atarken bu sezon Anzhi'ye kiralandı ve 22 maçta 5 gol attı. (DHA)

KARTALA BİR GOLCÜ DAHA

Samuel Eto'o hamlesinden eli boş dönen Beşiktaş, forvet transferi için rotayı Brezilya'ya çevirdi. Kartal, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro'nun Arjantinli golcüsü Lucas Pratto'yu gündemine aldı. Yöneticiler 28 yaşındaki forvet için Brezilya kulübü ile görüşmelere başladı.

Takımıyla 2018 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pratto, daha önce İtalyan Genoa'da oynayıp Avrupa macerası yaşamıştı. 2 sezondur Atletico Mineiro'da forma giyen tecrübeli futbolcunun değerinin 5 milyon Euro olduğu bildirildi.

Pratto, bu sezon Atletico Minero'da ligde 18 maçta, 5 gol atarken, Libertadores Kupası'nda ise 10 karşılaşmada 5 gol kaydetti. (Sabah)

OLCAY TRABZONSPOR YOLCUSU

Orta saha transferi için çalışma yürüten Trabzonspor’un gündemine çok önemli bir isim giriş yaptı. Bordo-Mavililer’ın, Beşiktaş’ta Ryan Babel’in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için Kartal’la temasa geçtiği öğrenildi.

BONY GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Sezon başında da gündeme gelen Wilfried Bony için bir kez daha Manchester City'nin kapısını çalmaya hazırlanan yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamaya çalışacak. Stoke City'de kiralık olarak forma giyen oyuncunun sözleşmesini feshederek farklı bir kulübe transfer olma ihtimali üzerine harekete geçen Beşiktaş, Manchester ekibi ile anlaşma zemini arıyor.

Sezonun ilk yarısında Stoke City ile 11 maça çıkan Bony 2 gol atmıştı. (ntvspor)

SERGEN İKİ BEŞİKTAŞLI'YI İSTİYOR

Kayserispor’un hocası Sergen Yalçın raporu verdi, yönetim harekete geçti. Listede 1 numaralı isim Ömer Şişmanoğlu. Beşiktaş’la görüşmeler iyi gidiyor, gurbetçi forvet de eski takımına dönmeye sıcak bakıyor.

ORMAN'DAN ETO'O AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Antalyaspor'lu Samuel Eto'o transferinde son durumu özetledi: "Dün yapılan algı operasyonu. Çocuk çocuk işler. Çok ayıp şeyler bunlar! Biz o işleri 15-16 yaşında bıraktık! Daha önce de söyledim. Bunların bir üst akılı var!"

BİTEN TRANSFERLER

1- Ryan Babel

2- Matej Mitorvic



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

1- Ömer Şişmanoğlu

Sezonun ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamadı. Kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi gündemde ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Ömer Şişmanoğlu'nun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

2- Kerim Frei

Süper Lig'de istediği şansı bulamadı. Şenol Güneş Kerim'e özellikle kupa maçlarında oynattı. Devre arasında başka bir takıma kiralanması sürpriz olmaz.

3- Rhodolfo

Beşiktaş mutlaka yeni bir stoper transfer etmeyi düşünüyor. Eğer bu transer gerçekleşirse Rhodolfo takasta kullanılabilir ya da kiralık olarak gönderilebilir.

4- Veli Kavlak

Uzun süredir sakatlığı devam ediyordu takımdan gönderilmesi gündemde

BEŞİKTAŞ İLE İSMİ ANILAN FUTBOLCULAR

1- Manoel Messias

Beşiktaş, Cruzeiro’da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias transferinde son aşamalara geldi.

2- Nicolas Lombaerts

Zenit ile sözleşmesi Haziran 2018'de bitecek olan Lombaerts bu sezon toplam 12 resmi maçta 916 dakika süre aldı. Rus ekibi 31 yaşındaki Belçikalı oyuncunun bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyor.

3- Yaroslav Rakitsky

Listedeki bir diğer isim olan Shaktar Donetskli Yaroslav Rakitsky için de Ukrayna'dan oldukça yüksek bir bonservis talebi alan yönetim 2 yıldır stoper transferinde yaşanan sıkıntıları da göz önünde bulundurarak istenen 7-8 milyon Euro'yu ödeyip ödememeyi tartışıyor. Oyuncu için şu an Ukrayna ekibine önce kiralama ve UEFA denetimin kalkacağı yaz transfer döneminde satın alma için teklif sunulmuş durumda.

4- Zapata

2 sezondur Beşiktaş'ın sürekli gündemine gelen ancak Milan'da kalmayı tercih eden Kolombiyalı stoper için yeniden girişimde bulunma kararı alan transfer komitesi, oyuncunun Milan'da hiç şans bulamamasını koz olarak kullanma amacında.

5- Mario Gomez

Golcü futbolcunun ismi sürekli Beşiktaş ile anılmaya devam ediyor. Devre arasında siyah-beyazlı takım yeni girişimlerde bulunabilir.

6- Samuel Eto'o

Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Sezon başında Antalyaspor'un istediği bonservis ücreti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

7- Tunay Torun

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki futbolcunun ismi Beşiktaş ile anılmaya başlandı.

8- Felipe Aguilar

23 yaşındaki Kolombiyalı son 2 sezonda Atletico Nacional formasını 35 maçta giyerken, golle buluşamadı.​ Siyah-beyazlı takımın alternatifleri arasında

9-Holger Badstuber​

Bayern Münih'te forma giyen 27 yaşındaki Holger Badstuber, Bayern Münih'te forma şansı bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

10- Wilfried Bony

Forvet arayan Beşiktaş, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki golcü için girişimlerini hızlandırdı.

11- Jackson Martinez

Beşiktaş Çin'de futbol hayatını sürdüren yıldız forveti kiralamak istiyor.